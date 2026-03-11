The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum svela l'attrice principale, a fianco di Ian McKellen e Elijah Wood

Parliamo di Kate Winslet, famosa per Titanic , Se mi lasci ti cancello e più recentemente Avatar La Via dell'Acqua e Avatar Fuoco e Cenere.

The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum arriverà il prossimo anno e ancora non sappiamo in modo preciso cosa aspettarci, ma per fortuna Deadline propone ora un aggiornamento, svelando chi sarà l'attrice protagonista della pellicola.

Cosa ha detto Deadline sul ruolo di Winslet

Deadline ha spiegato che le sue fonti indicano che il ruolo di Winslet sarà quello della protagonista femminile, sebbene l'identità esatta del personaggio rimanga per ora un mistero. È interessante notare che il report sostiene inoltre che Winslet reciterà al fianco del Gandalf di Ian McKellen e del Frodo Baggins di Elijah Wood, nonostante nessuno dei due attori sia stato ancora confermato ufficialmente.

Kate Winslet ai BAFTA

Secondo quanto riportato, lo stesso Peter Jackson e Andy Serkis - che tornerà nei panni di Gollum e dirigerà la pellicola - avrebbero "passato gran parte dell'anno scorso a convincere la Winslet a partecipare al film". Pare che l'attrice sarà impegnata con le riprese in Nuova Zelanda da fine maggio a ottobre.

Per quanto riguarda gli attori già noti, Wood in precedenza ha dichiarato che non vuole che altri vestano il ruolo di Frodo al posto suo e ha dichiarato che "c'è una buona possibilità" che il suo personaggio torni in azione. Orlando Bloom (Legolas) ha invece affermato che non gli è stato chiesto di tornare: anche lui non vuole che altri vestano i panni di Legolas, anche se teme che "con l'IA possano fare tutto oggigiorno".

Se cercate delle avventure di Gollum in formato videoludico, non vi consigliamo di tentare le sorte con The Lord of the Rings: Gollum.