KPop Demon Hunters Bonus Content è ora disponibile su Netflix, ecco il link

Se nel corso dei mesi dall'uscita di KPop Demon Hunters non avete mai smesso di pensare alla pellicola animata di Netflix e Sony, allora sarete felici di sapere che è finalmente arrivato qualcosa di nuovo per voi.

Cos'è KPop Demon Hunters Bonus Content

La collezione dei "Bonus Content" viene presentata come un prodotto 'per i fan, dai fan', più precisamente una celebrazione della pellicola animata che è stata in grado di rimanere in Top 10 dei film più visti su Netflix per mesi e mesi (in Italia lo è ancora, dopo 33 settimane), diventando senza fatica il più grande successo di sempre di Netflix e portando a casa premi sia per la piattaforma che per i suoi protagonisti.

La locandina di KPop Demon Hunters Bonus Content su Netflix

I nuovi contenuti durano circa 10 minuti e sono ulteriormente suddivisi in quattro brevi video: avrete modo di vedere il cast che reagisce ai video dei fan, gli incredibili cosplay ispirati dal film, le famiglie che hanno accolto l'opera mostrando il loro amore con sfide di ballo e canti collettivi e, infine, un intero approfondimento che esplora il successo travolgente di 'Golden', il brano più iconico del film.

Per quanto riguarda il futuro, è confermato il seguito ma dovremo aspettare almeno fino al 2029, visto che "i film animati richiedono anni per essere realizzati", sopratttuto considernado lo stile di animazione particolare di KPop.

Infine, ecco dove vedere KPop Demon Hunters Bonus Content. Ricordiamo anche che The Art of KPop Demon Hunters è disponibile gratis: 142 pagine di curiosità.