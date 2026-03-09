Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 riceverà Giyu Tomioka come DLC il 12 marzo

L'editore Aniplex e lo studio di sviluppo CyberConnect2 hanno annunciato che il 12 marzo sarà pubblicato il DLC di Giyu Tomioka, versione Castello dell'Infinito, per per Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2.
Il nuovo personaggio può essere acquistato singolarmente tramite il "Giyu Tomioka (Infinity Castle) Character Pack", oppure come parte del Pass personaggi "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell'Infinito", che include anche l'accesso a diversi altri personaggi provenienti dal film.
Dettagli sul DLC e il Pass
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 è attualmente disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X and Series S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite Steam.
Giyu Tomioka (Il Castello dell'Infinito) sarà disponibile nella "Modalità scontro". L'acquisto include anche: la Foto profilo, delle Citazioni e un Ornamento.
Il pass completo include i seguenti DLC:
- Pacchetto personaggi Tanjiro Kamado (Il Castello dell'Infinito)
- Pacchetto personaggi Zen'itsu Agatsuma (Il Castello dell'Infinito)
- Pacchetto personaggi Giyu Tomioka (Il Castello dell'Infinito)
- Pacchetto personaggi Shinobu Kocho (Il Castello dell'Infinito)
- Pacchetto personaggi Doma
- Pacchetto personaggi Akaza (Il Castello dell'Infinito)
- Pacchetto personaggi Kaigaku
Il Castello dell'Infinito è una trilogia di film che raccontano la parte finale della storia di Demon Slayer, una delle serie giapponesi di maggior successo di sempre.