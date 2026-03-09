Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 riceverà Giyu Tomioka come DLC il 12 marzo

L'editore Aniplex e lo studio di sviluppo CyberConnect2 hanno annunciato che il 12 marzo sarà pubblicato il DLC di Giyu Tomioka, versione Castello dell'Infinito, per per Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2.

Il nuovo personaggio può essere acquistato singolarmente tramite il "Giyu Tomioka (Infinity Castle) Character Pack", oppure come parte del Pass personaggi "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell'Infinito", che include anche l'accesso a diversi altri personaggi provenienti dal film.