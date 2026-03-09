0

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 riceverà Giyu Tomioka come DLC il 12 marzo

Continua l'afflusso di personaggi provenienti da "Il Castello dell'Infinito" in Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   09/03/2026
Giyu Tomioka
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2
Articoli News Video Immagini

L'editore Aniplex e lo studio di sviluppo CyberConnect2 hanno annunciato che il 12 marzo sarà pubblicato il DLC di Giyu Tomioka, versione Castello dell'Infinito, per per Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2.

Il nuovo personaggio può essere acquistato singolarmente tramite il "Giyu Tomioka (Infinity Castle) Character Pack", oppure come parte del Pass personaggi "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell'Infinito", che include anche l'accesso a diversi altri personaggi provenienti dal film.

Dettagli sul DLC e il Pass

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 è attualmente disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X and Series S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite Steam.

Giyu Tomioka (Il Castello dell'Infinito) sarà disponibile nella "Modalità scontro". L'acquisto include anche: la Foto profilo, delle Citazioni e un Ornamento.

Il DLC di Akaza per Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 ha una data d'uscita Il DLC di Akaza per Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 ha una data d'uscita

Il pass completo include i seguenti DLC:

  • Pacchetto personaggi Tanjiro Kamado (Il Castello dell'Infinito)
  • Pacchetto personaggi Zen'itsu Agatsuma (Il Castello dell'Infinito)
  • Pacchetto personaggi Giyu Tomioka (Il Castello dell'Infinito)
  • Pacchetto personaggi Shinobu Kocho (Il Castello dell'Infinito)
  • Pacchetto personaggi Doma
  • Pacchetto personaggi Akaza (Il Castello dell'Infinito)
  • Pacchetto personaggi Kaigaku

Il Castello dell'Infinito è una trilogia di film che raccontano la parte finale della storia di Demon Slayer, una delle serie giapponesi di maggior successo di sempre.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 riceverà Giyu Tomioka come DLC il 12 marzo