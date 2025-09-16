0

È Demon Slayer Mania: dopo il film al cinema arriva il minimo storico per Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 per PS5

Su Amazon è disponibile al suo minimo storico Demon Slayer Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 per PS5. Approfitta di questa super promo.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   16/09/2025
Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2
Articoli News Video Immagini

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione sulla versione PS5 di Demon Slayer Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2. L'offerta prevede uno sconto attivo del 18% per un costo totale e finale d'acquisto di 49,99€: suo minimo storico sulla piattaforma. Acquista il gioco in offerta direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: Questa promo arriva in un momento particolarmente interessante per l'opera "Demon Slayer", ovvero in concomitanza con la proiezione del film "Il Treno Mugen". Questo gioco offre ai fan un'esperienza immersiva sia in modalità giocatore singolo che in modalità scontro.

Ulteriori dettagli sul gioco

Nella modalità storia, i giocatori vestono i panni di Tanjiro Kamado, ripercorrendo i capitoli più iconici della serie. Si potranno rivivere le emozionanti vicende del Quartiere dei piaceri, del Villaggio dei forgiatori e dell'addestramento dei pilastri, affrontando le letali lune crescenti insieme ai compagni di squadra.

Tanjiro Kamado
Tanjiro Kamado

L'esperienza narrativa promette di far immergere i giocatori nel mondo originale di Demon Slayer, combinando azione, strategia e momenti emozionanti tratti direttamente dall'anime. La modalità scontro, invece, offre combattimenti dinamici con oltre 40 personaggi selezionabili, inclusi i nove pilastri e i guerrieri più esperti della squadra ammazzademoni. Per ulteriori dettagli dai uno sguardo alla nostra recensione.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
È Demon Slayer Mania: dopo il film al cinema arriva il minimo storico per Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 per PS5