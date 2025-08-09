Mafia: Terra Madre o Demon Slayer The Hinokami Chronicles 2? Cosa giocherete questo weekend?

Agosto è caldo (almeno dalle nostre parti) ed è anche carico di giochi interessanti, sebbene le pubblicazioni più importanti siano previste per settembre, ottobre e novembre, questo mese il mercato videoludico si sveglia di settimana in settimana. In altre parole, c'è sempre qualcosa da giocare. Oramai lo sapete, quel che vogliamo sapere è cosa giocherete questo fine settimana del 9 agosto .

Cosa giocherete questo weekend?

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 è un picchiaduro single player e multigiocatore che ci permette di rivivere la storia della serie animata in modo coinvolgente, anche grazie alla grafica in cel shading di qualità e alle sequenze spettacolari che vengono messe in campo. È un peccato però che le fasi più esplorative del videogioco siano un po' banali e che Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 si porti dietro tutte quelle criticità tipiche del genere degli anime fighter. Ecco la nostra recensione.

Mafia: Terra Madre è invece il nuovo capitolo dell'amata serie di 2K Games, che ci porta alle origini della Mafia e ci permette di vivere una grande avventura nella Sicilia di inizio 1900, nei panni di un giovane minatore che cerca il riscatto sociale e personale con la Famiglia. Si tratta di un'avventura intensa che però non inventa nulla di nuovo, come vi raccontiamo nella nostra recensione.

Diteci, quindi, cosa giocherete questo fine settimana? Opterete per qualche novità oppure avete il backlog pieno e volete prima dargli una ripulita?