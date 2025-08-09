0

Mafia: Terra Madre o Demon Slayer The Hinokami Chronicles 2? Cosa giocherete questo weekend?

Il fine settimana è arrivata e quindi ci chiediamo, giocherete magari a Mafia: Terra Madre o Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2? Fateci sapere le vostre scelte?

Agosto è caldo (almeno dalle nostre parti) ed è anche carico di giochi interessanti, sebbene le pubblicazioni più importanti siano previste per settembre, ottobre e novembre, questo mese il mercato videoludico si sveglia di settimana in settimana. In altre parole, c'è sempre qualcosa da giocare. Oramai lo sapete, quel che vogliamo sapere è cosa giocherete questo fine settimana del 9 agosto.

Tra i nomi più importanti del momento troviamo Mafia: Terra Madre e Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2.

Cosa giocherete questo weekend?

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 è un picchiaduro single player e multigiocatore che ci permette di rivivere la storia della serie animata in modo coinvolgente, anche grazie alla grafica in cel shading di qualità e alle sequenze spettacolari che vengono messe in campo. È un peccato però che le fasi più esplorative del videogioco siano un po' banali e che Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 si porti dietro tutte quelle criticità tipiche del genere degli anime fighter. Ecco la nostra recensione.

Mafia: Terra Madre è invece il nuovo capitolo dell'amata serie di 2K Games, che ci porta alle origini della Mafia e ci permette di vivere una grande avventura nella Sicilia di inizio 1900, nei panni di un giovane minatore che cerca il riscatto sociale e personale con la Famiglia. Si tratta di un'avventura intensa che però non inventa nulla di nuovo, come vi raccontiamo nella nostra recensione.

Mafia: Terra Madre mostra veicoli e ville nel nuovo trailer del gameplay Mafia: Terra Madre mostra veicoli e ville nel nuovo trailer del gameplay

Diteci, quindi, cosa giocherete questo fine settimana? Opterete per qualche novità oppure avete il backlog pieno e volete prima dargli una ripulita?

Segnalazione Errore
