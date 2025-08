Mafia: Terra Madre mostra veicoli e ville nel nuovo trailer del gameplay

Il nuovo trailer del gameplay di Mafia: Terra Madre mostra il protagonista dell'avventura, Enzo, alle prese con i veicoli e le ville che avremo modo di guidare e di visitare nel corso della campagna del gioco.

La serie Mafia ha sempre vantato una componente free roaming e l'ultimo capitolo non sembra fare eccezione, pur senza spingersi fino a una struttura open world: nel filmato vediamo Enzo alla guida di diverse vetture oppure mentre gira a cavallo.

A quanto pare il personaggio avrà anche modo di visitare diverse splendide residenze che si rifanno alla tradizione siciliana dei primi del Novecento, oltre ad alcuni suggestivi scorci urbani che fanno bella mostra di architetture davvero notevoli.

Nel trailer, ad ogni modo, non mancano alcune fasi action in cui Enzo si introduce silenziosamente in un luogo controllato da una fazione ostile o dalla polizia, eseguendo uccisioni silenziose, oppure affronta degli avversari utilizzando armi da fuoco e muovendosi fra gli appostamenti.