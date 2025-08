Apple TV, il nuovo modello arriva entro fine 2025

Un aggiornamento atteso: chip più potente e Wi-Fi 7

L'attuale modello di Apple TV, basato sul chip A15 Bionic, supporta lo standard HDR10+ e include un telecomando Siri Remote con porta USB-C. Nonostante ciò, Apple aggiorna raramente questo prodotto: la cadenza storica è di circa tre anni, ed è per questo che un refresh nel 2025 risulta perfettamente in linea con i tempi.

Il nuovo modello, secondo quanto emerso, integrerà un chip più moderno e supporto per il Wi-Fi 7, il che lo renderà ancora più veloce e stabile nella trasmissione di contenuti ad alta definizione. Per la prima volta, inoltre, Apple introdurrà chip progettati in casa per Bluetooth e Wi-Fi, allo scopo di migliorare la comunicazione tra i dispositivi della smart home e velocizzare la sincronizzazione tra Apple TV, HomePod, iPhone e altri dispositivi compatibili.