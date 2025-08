Xbox cambia nome su PC, un piccolo cambio che denota le nuove intenzioni di Microsoft

Microsoft ha deciso di abbandonare l'espressione "Xbox PC" e di sostituirla con il più descrittivo "Xbox on PC". Il cambio di nome, adottato dopo appena due mesi dal lancio del branding precedente, è passato quasi inosservato, ma denota un po' di confusione da parte del colosso di Redmond, che sta faticando a riposizionare il marchio Xbox sul mercato in maniera chiara e univoca. Perché se è vero che l'aggiunta della semplice preposizione "on" cambia poco o nulla, il solo fatto che un'azienda come Microsoft, nella quale i processi decisionali non vengono presi su due piedi, ma devono seguire lunghi iter di approvazione per coordinare tutte le divisioni, si sia spinta a farlo dopo poche settimane testimonia come qualcosa in qualche modo non sia andata come previsto e sia sorta la necessità di perfezionarla.

Da Xbox PC a Xbox on PC Il termine "Xbox PC" era stato introdotto a giugno come elemento unificante per indicare i giochi accessibili tramite Xbox App e Microsoft Store su Windows. La nuova dicitura "Xbox on PC", invece, appare più precisa nel comunicare che si tratta di giochi Microsoft che girano su hardware PC, quindi anche su Steam. La dicitura Xbox on PC sulla locandina di Grounded 2 Dietro al cambio, quindi, sembra nascondersi la voglia di descrivere in maniera più chiara e coerente l'evoluzione del marchio Xbox in un ecosistema di piattaforme multiple, che include PC, cloud, mobile e i futuri hardware basati su Windows. L'obiettivo è integrare Xbox all'interno di Windows e spostare l'enfasi sul concetto che "Xbox è disponibile su PC", piuttosto che suggerire un prodotto esclusivo denominato Xbox PC . Parallelamente, Microsoft ha apportato modifiche concrete all'interfaccia dell'Xbox App su PC. Tra le novità in corso di test ci sono funzionalità come il filtro "giocabile su Cloud", che consente di scremare solo tra i giochi disponibili per lo streaming, e la sezione "Play History", che consente di riprendere le partite in modo trasversale, non importa se si siano iniziate da console, PC o cloud.