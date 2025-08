Abyssus, abbiamo provato l’FPS roguelite ambientato nelle profondità marine

Brinepunk. Probabilmente è la prima volta che sentite questo termine. Anche per noi è stato così e quindi abbiamo chiesto spiegazioni direttamente a Double Moose Studio, dal momento che Abyssus, il loro sparatutto in prima persona con elementi roguelite, viene presentato proprio come un brinepunk. La matrice, l'avevamo capito, è la stessa che dal cyberpunk ha generato lo steampunk, ma è curioso trovare la parola "brine", ovvero salamoia. La definizione, però, è azzeccata: Abyssus è ambientato in un mondo dove la salamoia viene utilizzata come base tecnologica per alimentare ogni forma di macchinario. Di tanto in tanto, quindi, dei palombari attrezzatissimi si calano sul fondo degli oceani per tornare in superficie con enormi quantità di sale concentrato in una soluzione grigiastra che muove il mondo.

Se questo non fosse già abbastanza strambo, Abyssus ci mette anche il carico, perché al di là dell'aspetto minaccioso dei suoi nemici abissali, e quello impenetrabile dei suoi protagonisti, il videogioco ha una vena comica decisamente tangibile. Nel trailer che abbiamo visto prima di immergerci nella nostra prova a Parigi, con gli sviluppatori presenti, c'erano tratti da commedia slapstick: un pesce spada parlante utilizzato come arma e una goffaggine costante che puntava a stemperare l'atmosfera. Anche in seguito, una volta immersi nell'avventura, ne abbiamo viste delle belle. Nel secondo livello a disposizione, il design dei nemici era decisamente sopra le righe, con ranocchi volanti esplosivi e altri piccoli, ridicoli orrori.

Le arene dove si affrontano i nemici sono spesso ampie e piene di passaggi

Per capire il perché, basta guardare ai modelli di riferimento di Double Moose Studio: nel lungo elenco che Armin Ibrisagic, uno dei fondatori dello studio (insieme allo YouTuber Felix Kjellberg, in arte PewDiePie), ha citato prima della prova, c'erano titoli come Deep Rock Galactic, ma anche Gunfire Reborn e Risk of Rain, ognuno a suo modo capace di inserire sarcasmo, umorismo e satira nei personaggi o nell'ambientazione. Ibrisagic ci ha detto inoltre di aver voluto replicare la sensazione che più ama all'interno di un roguelite: quella di riuscire a trovare il giusto mix di potenziamenti per "rompere" il gioco con una costruzione del personaggio potentissima. Una caratteristica che, in effetti, abbiamo ritrovato nella nostra prova.