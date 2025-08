Le vendite di Xbox Series X|S e i possibili guadagni di Sony su PS5 stimati da un leaker

In ogni caso, per quanto riguarda Xbox Series X|S, secondo Kepler il totale delle vendite non supererebbe ancora i 30 milioni di unità, essendo piazzato tra un minimo di 21 e un massimo di 29 milioni di console, probabilmente più vicino a quest'ultimo margine ma comunque ancora sotto la soglia dei 30 milioni.

Ora, il fatto è che Kepler è appunto uno specialista di caratteristiche tecniche di chip e hardware, avendo dimostrato di avere probabilmente un qualche accesso a informazioni riguardanti la progettazione e produzione di chip, ma non ha mai dimostrato di avere particolari conoscenze per quanto riguarda i dati di vendita, dunque la informazioni riferite vanno prese con estrema cautela , considerando anche che non sarebbero in accordo con tutte le principali compagnie di raccolta e analisi dei dati di mercato.

Il leaker noto come " Kepler ", piuttosto conosciuto per quanto riguarda l'ambito hardware, date le sue probabili connessioni con AMD, vista la precisione di alcune previsioni fornite in passato, ha fatto alcune stime sulle vendite di Xbox Series X|S e sul tasso di redditività di PS5 e Xbox, ovvero il fatto se le console in questione siano profittevoli o meno.

PS5 sarebbe ancora venduta in perdita

L'informazione in questione si troverebbe in contrapposizione con quasi tutte le compagnie di analisi e raccolta dati di vendita, più o meno concordi sul fatto che Xbox Series X|S siano nel complesso sopra i 30 milioni di unità, in ogni caso decisamente lontane dalle concorrenti.

PS5 Pro

I dati di Kepler deriverebbero da stime di AMD sulla quantità complessiva dei chip venduti, ovvero il fatto di aver raggiunto il traguardo dei 100 milioni di chip "semi-custom", togliendo da questa la quantità stimata di PS5 e altri prodotti come Steam Deck e attribuendo a quanto rimane la quantità di Xbox, in effetti non proprio un procedimento scientifico anche perché Deck dovrebbe rientrare nell'ambito PC per AMD.

Interessante, ma tutta da verificare, anche l'affermazione sulla redditività delle console: secondo Kepler, PS5 sarebbe ancora venduta in perdita, ovvero non sarebbe profittevole, con Sony che si troverebbe di fatto a perdere soldi per ogni console venduta, complessivamente.

Secondo il leaker, "PS5 ha avuto un breve periodo di redditività, ma poi i prezzi dei componenti sono saliti (wafer N7, GDDR6 e altri) e hanno portato nuovamente a perdere soldi", ha riferito, ma anche in questo caso la questione è dubbia.

"Per quanto ne so, PS5 è ancora venduta lievemente in perdita, solo PS5 Pro è profittevole", mentre Xbox Series X sembra sia già profittevole da tempo dopo la riduzione nella dimensione dei chip e l'incremento dei prezzi.