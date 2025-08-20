38

PS5 aumenta di prezzo anche negli USA, Sony annuncia nuovi rincari

Sony ha annunciato che il prezzo di PlayStation 5 aumenterà anche negli Stati Uniti, e i rincari saranno ufficiali nel giro di poche ore: ecco il nuovo listino americano.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   20/08/2025
PS5 Slim

PS5 aumenta di prezzo anche negli USA, con un rincaro di 50 dollari rispetto al precedente listino: lo ha annunciato Sony sulle pagine del PlayStation Blog, comunicando che la variazione del listino sarà ufficiale a partire da domani, 21 agosto.

"Come molte aziende internazionali, continuiamo a muoverci in un contesto economico complesso", si legge nel post. "Di conseguenza, abbiamo preso la difficile decisione di aumentare il prezzo al dettaglio per le console PlayStation 5 negli Stati Uniti a partire dal 21 agosto."

Ecco come cambieranno i prezzi delle console Sony:

  • PlayStation 5 standard - 549,99 dollari
  • PlayStation 5 Digital Edition - 499,99 dollari
  • PlayStation 5 Pro - 749,99 dollari
L'azienda giapponese ha specificato che per il momento non ci saranno variazioni di prezzo per quanto riguarda gli accessori di PS5, che dunque manterranno l'attuale listino, né verranno fatti annunci in relazione ad altri mercati al di fuori degli Stati Uniti.

Un rincaro inevitabile?

Dopo l'aumento di prezzo di PS5 in Europa dello scorso aprile e la questione legata ai dazi voluti da Donald Trump, era inevitabile che a un certo punto Sony optasse per un rincaro anche nel mercato americano, finora tutelato in virtù delle sue dimensioni.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Rimangono ovviamente grandi perplessità di fronte a una generazione assolutamente anomala per quanto concerne la tradizionale progressione dei prezzi, con le console che a cinque anni dal lancio costano di più anziché di meno.

#Sony
Segnalazione Errore
