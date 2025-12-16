Il co-fondatore Brian Fleming lascia Sucker Punch, dopo il lancio di Ghost of Yotei

La storia di Brian Fleming è strettamente legata a quella della stessa Sucker Punch, avendo fondato il team ed essendone dunque parte integrante dal 1998, in qualità di producer e di guida.

Questo comporta un cambiamento al vertice del team, che viene affidato alla guida di Jason Connell e Adrian Bentley , come confermato da Sony Interactive Entertainment in un comunicato ufficiale, in seguito all'uscita di scena di Fleming.

Sucker Punch Productions ha perso un pezzo storico con l'abbandono del co-fondatore Brian Fleming , che lascia lo studio dopo 30 anni di attività al suo interno, a breve distanza dal lancio di Ghost of Yotei.

Una figura storica per Sucker Punch

Fleming è stato dunque a capo del team dall'inizio, contribuendo alla creazione dei vari titoli che hanno reso noto lo studio come Sky Cooper, inFamous e, più di recente, Ghost of Tsushima e Ghost of Yotei.

Brian Fleming

Il team è stato sempre molto legato a Sony, partendo da PS1 per arrivare a PS5 e diventando, nel percorso, un first party di PlayStation Studios.

"Nel corso dell'ultimo anno, Brian ha lavorato a stretto contatto con PlayStation Studios per garantire che Sucker Punch fosse nelle mani migliori per andare avanti con una solida base per il continuo successo dello studio", ha dichiarato Sony Interactive Entertainment nell'annuncio.

"A partire dal 1° gennaio, Jason Connell e Adrian Bentley, leader creativi e tecnici di lunga data, assumeranno nuovi ruoli come capi dello studio, continuando a guidare il team verso esperienze ambiziose e incentrate sui personaggi che contraddistinguono PlayStation Studios".

Connell ha ricoperto il ruolo di co-direttore creativo della serie Ghost, mentre Bentley ha guidato le attività di produzione dello studio in qualità di direttore tecnico. Nate Fox continuerà a ricoprire il ruolo di co-direttore creativo di Sucker Punch Productions.

Nel frattempo, abbiamo visto che Ghost of Yotei è migliorato tantissimo su PS5 e PS5 Pro grazie all'aggiornamento 1.1.