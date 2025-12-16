2

Il Call of Duty del 2027 farà parte di una sotto-serie completamente nuova

Dal medesimo leaker spuntano dettagli anche sul Call of Duty del 2027, oltre che del prossimo: a quanto pare si tratterebbe di un capitolo completamente nuovo, con varie novità.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   16/12/2025
Call of Duty

Un noto leaker ha riferito qualcosa sul Call of Duty del 2027, ovvero quello che dovrebbe arrivare dopo il prossimo previsto per il 2026, e si tratterebbe di un capitolo appartenente a una sotto-serie completamente nuova e inedita.

Nonostante Call of Duty sia una serie che non necessita obbligatoriamente di conoscere la storia dei capitoli precedenti per essere giocata, vi si riconoscono ovviamente alcuni filoni narrativi principali come i Black Ops, i Modern Warfare e altri.

A quanto pare, il gioco in arrivo nel 2027 non avrà alcun collegamento con i capitoli precedenti, non dovrebbe appartenere a una sotto-serie nota e non dovrebbe nemmeno contenere personaggi già conosciuti in precedenza.

Qualcosa di inedito

Non si tratta di informazioni ufficiali: queste voci di corridoio arrivano dal solito leaker Ghost of Hope, evidentemente alquanto loquace in queste ore, essendosi anche distinto per alcune indiscrezioni sul Call of Duty del 2026, avviando addirittura una lotta di credibilità con Infinity Ward stessa.

In questo caso è andato ancora più lontano parlando del capitolo del 2027 in sviluppo presso Sledgehammer, il quale presenterà elementi completamente nuovi come storia, ambientazione e personaggi e a quanto pare sarà ambientato "tra la fine degli anni 90 e l'inizio dei 2000".

Call of Duty: Black Ops 7 ha deluso le aspettative? Si parla di un ripensamento della serie Call of Duty: Black Ops 7 ha deluso le aspettative? Si parla di un ripensamento della serie

Altri dettagli sparsi dal leaker parlano della presenza dell'Omnimoviment ma senza lo sprint tattico, la possibilità del ritorno di Pick 10 e di Get High come modalità di gioco, ma Zombies non sarebbe previsto per questo capitolo.

#Activision Blizzard
