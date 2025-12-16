I dieci trailer più visti dei The Game Awards 2025 riservano delle sorprese

La rivista britannica Metro ha effettuato una ricerca sui trailer più visti dei The Game Awards 2025, a quanto pare in base alle visualizzazioni su YouTube, facendo emergere una classifica che riserva diverse sorprese rispetto a quanto si potrebbe pensare.
A dire il vero non è chiaro il metodo utilizzato da Metro per stilare la classifica: i dati sono tratti da YouTube, ma non viene specificato precisamente quali canali sono stati presi in considerazione, e la quantità di fonti da cui è possibile vedere i trailer rende molto difficile farsi un'idea precisa sulla quantità di visualizzazioni.
In ogni caso, anche se si trattasse di un campione ristretto potrebbe essere statisticamente significativo, dunque prendiamo in considerazione questa interessante analisi sui trailer più visti dai TGA 2025.
La classifica dei più visti
Contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, nei primissimi posti non c'è né Tomb Raider né Resident Evil Requiem e nemmeno Star Wars: Fate of the Old Republic (sebbene quest'ultimo risulti più in alto secondo altri parametri), bensì troviamo la presentazione di Deadpool in Marvel Rivals come trailer più visto.
A seguire, secondo i dati forniti, ci sarebbe Phantom Blade Zero, a breve distanza dalla prima posizione e staccando in maniera più netta il terzo classificato.
A chiudere il podio pare ci sia Lords of the Fallen 2, con Star Wars: Fate of the Old Republic a breve distanza. A seguire il nuovo Divinity e solo a questo punto ci sarebbe Tomb Raider: Legacy of Atlantis seguito da Resident Evil Requiem.
- Marvel Rivals Deadpool announcement - 3.8 milioni
- Phantom Blade Zero - 3,6 milioni
- Lords Of The Fallen 2 - 2,189 milioni
- Star Wars: Fate Of The Old Republic trailer - 2,119 milioni
- Divinity - 1,5 milioni
- Tomb Raider: Legacy Of Atlantis (PlayStation) - 1,4 milioni
- Resident Evil Requiem - 1,3 milioni
- Total War: Warhammer 40k - 1,2 milioni
- Control Resonant (PlayStation) - 1,1 milioni
- Tomb Raider: Catalyst (PlayStation) - 832.000
La situazione potrebbe essere decisamente diversa se si guardano canali differenti, a causa della diversa composizione del pubblico: sul canale internazionale di IGN, per esempio, Phantom Blade Zero sarebbe al primo posto, seguito da Resident Evil Requiem e da Tomb Raider: Legacy of Atlantis, ma è possibile che il portale sia seguito da un pubblico più informato e appassionato, che pertanto dà la precedenza a certi titoli.