I dieci trailer più visti dei The Game Awards 2025 riservano delle sorprese

A dire il vero non è chiaro il metodo utilizzato da Metro per stilare la classifica: i dati sono tratti da YouTube, ma non viene specificato precisamente quali canali sono stati presi in considerazione , e la quantità di fonti da cui è possibile vedere i trailer rende molto difficile farsi un'idea precisa sulla quantità di visualizzazioni.

La rivista britannica Metro ha effettuato una ricerca sui trailer più visti dei The Game Awards 2025 , a quanto pare in base alle visualizzazioni su YouTube , facendo emergere una classifica che riserva diverse sorprese rispetto a quanto si potrebbe pensare.

La classifica dei più visti

Contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, nei primissimi posti non c'è né Tomb Raider né Resident Evil Requiem e nemmeno Star Wars: Fate of the Old Republic (sebbene quest'ultimo risulti più in alto secondo altri parametri), bensì troviamo la presentazione di Deadpool in Marvel Rivals come trailer più visto.

A seguire, secondo i dati forniti, ci sarebbe Phantom Blade Zero, a breve distanza dalla prima posizione e staccando in maniera più netta il terzo classificato.

A chiudere il podio pare ci sia Lords of the Fallen 2, con Star Wars: Fate of the Old Republic a breve distanza. A seguire il nuovo Divinity e solo a questo punto ci sarebbe Tomb Raider: Legacy of Atlantis seguito da Resident Evil Requiem.

Marvel Rivals Deadpool announcement - 3.8 milioni Phantom Blade Zero - 3,6 milioni Lords Of The Fallen 2 - 2,189 milioni Star Wars: Fate Of The Old Republic trailer - 2,119 milioni Divinity - 1,5 milioni Tomb Raider: Legacy Of Atlantis (PlayStation) - 1,4 milioni Resident Evil Requiem - 1,3 milioni Total War: Warhammer 40k - 1,2 milioni Control Resonant (PlayStation) - 1,1 milioni Tomb Raider: Catalyst (PlayStation) - 832.000

La situazione potrebbe essere decisamente diversa se si guardano canali differenti, a causa della diversa composizione del pubblico: sul canale internazionale di IGN, per esempio, Phantom Blade Zero sarebbe al primo posto, seguito da Resident Evil Requiem e da Tomb Raider: Legacy of Atlantis, ma è possibile che il portale sia seguito da un pubblico più informato e appassionato, che pertanto dà la precedenza a certi titoli.