The Game Awards: tutti i giochi, i vincitori e gli annunci degli Oscar dei videogiochi

Si sono appena conclusi i The Game Awards , la kermesse condotta da Geoff Keighley durante la quale si premiano i migliori giochi dell'anno. Oltre al premio di GOTY, però, la serata è stata l'occasione per scoprire i migliori giochi in arrivo nei prossimi mesi, oltre ai protagonisti dell'industria, che si sono alternati sul palco del giornalista canadese.

Il pre-show

Si parte con le atmosfere agresti di the free shepard, un gioco nel quale si controlla un cane da pastore che deve portare il proprio gregge al sicuro. Il tutto è in arrivo nel 2027.

La prima world premiere è Decrepit, un gioco di ruolo in prima persona tutto combattimenti all'arma bianca e puzzle. Chiusi in un castello medievale bisogna cercare di trovare l'uscita per sfuggire dalla prigione.

I creatori di AudioSurf, un gioco musicale molto apprezzato, hanno creato AUDIOMECH: your music transformed World, una sorta di sparatutto platform 2D, con una grafica acida, musica incalzante e un livello di sfida che promette di essere impegnativo. La demo sarà disponibile su Steam a partire da domani.

Anche Pragmata torna a mostrarsi con un trailer nel quale Capcom continua a presentare la storia di questa strana coppia formata da un soldato e una ragazzina che lo accompagna, oltre che il gameplay fatto di hacking e combattimenti contro mostri giganti, ma non solo. Pragmata arriverà il 24 aprile, anche su Switch 2. Una demo è invece disponibile da oggi su Steam.

Kepler Interactive ha portato ai TGA un gioco di ruolo isometrico che ricorda Baldur's Gate o Dragon Age, con un cast d'eccezione, tanti combattimenti e storie. Solasta 2 arriverà il 12 marzo su PC in accesso anticipato.

Combattimenti multiplayer tra veicoli corazzati, un pizzico di trama e arene tutte da scoprire sono gli ingredienti di Tankrat, un gioco d'azione nel quale oltre a combattere bisognerà evolvere e potenziare il proprio mezzo. Il gioco di Kepler arriverà nella primavera 2026.

Day 4 Night mostrano il loro nuovo gioco ai TGA. È il team italiano creato da coloro che si sono allontanati da Ubisoft Milano. Bradley The Badger è un gioco d'azione 3D dallo stile unico, con protagonista un tasso alle prese con piattaforme, puzzle e citazioni, stile quelle che lo portano in mezzo a zombie o città Cyberpunk. La varietà e lo stile non sembrano mancargli, così come un pizzico di mistero, visto che il trailer coloratissimo si chiude con una strana scena con persone in carne e ossa e un mondo distopico.

Un nuovo studio di Osaka ha montato un trailer su un punk piuttosto orecchiabile con due protagonisti stile anime che ballano e cantano con armi, zombie e strane ambientazioni stilose, ma decisamente fuori di testa. Stupid Never Dies sembra poi essere un coloratissimo action 3D pieno di mosse spettacolari, effetti speciali e oggetti in movimento. Questo "action game per i fan degli action game" arriverà nel 2026.