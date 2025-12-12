The Game Awards: tutti i giochi, i vincitori e gli annunci degli Oscar dei videogiochi

Si sono appena conclusi i The Game Awards, la kermesse condotta da Geoff Keighley durante la quale si premiano i migliori giochi dell'anno. Oltre al premio di GOTY, però, la serata è stata l'occasione per scoprire i migliori giochi in arrivo nei prossimi mesi, oltre ai protagonisti dell'industria, che si sono alternati sul palco del giornalista canadese.
Per questo motivo vogliamo recuperare tutti gli annunci, i premi e i giochi annunciati durante questa lunghissima nottata videoludica.
Lo show, per intero
Cominciamo, ovviamente, col riproporvi l'intero show, in modo da darvi la possibilità di recuperare ogni sfumatura di questa serata, tra i siparietti degli ospiti ai sentiti ringraziamenti degli sviluppatori premiati.
Adesso, però, diamo il via alle danze.
Il pre-show
Si parte con le atmosfere agresti di the free shepard, un gioco nel quale si controlla un cane da pastore che deve portare il proprio gregge al sicuro. Il tutto è in arrivo nel 2027.
La prima world premiere è Decrepit, un gioco di ruolo in prima persona tutto combattimenti all'arma bianca e puzzle. Chiusi in un castello medievale bisogna cercare di trovare l'uscita per sfuggire dalla prigione.
I creatori di AudioSurf, un gioco musicale molto apprezzato, hanno creato AUDIOMECH: your music transformed World, una sorta di sparatutto platform 2D, con una grafica acida, musica incalzante e un livello di sfida che promette di essere impegnativo. La demo sarà disponibile su Steam a partire da domani.
Anche Pragmata torna a mostrarsi con un trailer nel quale Capcom continua a presentare la storia di questa strana coppia formata da un soldato e una ragazzina che lo accompagna, oltre che il gameplay fatto di hacking e combattimenti contro mostri giganti, ma non solo. Pragmata arriverà il 24 aprile, anche su Switch 2. Una demo è invece disponibile da oggi su Steam.
Kepler Interactive ha portato ai TGA un gioco di ruolo isometrico che ricorda Baldur's Gate o Dragon Age, con un cast d'eccezione, tanti combattimenti e storie. Solasta 2 arriverà il 12 marzo su PC in accesso anticipato.
Combattimenti multiplayer tra veicoli corazzati, un pizzico di trama e arene tutte da scoprire sono gli ingredienti di Tankrat, un gioco d'azione nel quale oltre a combattere bisognerà evolvere e potenziare il proprio mezzo. Il gioco di Kepler arriverà nella primavera 2026.
Day 4 Night mostrano il loro nuovo gioco ai TGA. È il team italiano creato da coloro che si sono allontanati da Ubisoft Milano. Bradley The Badger è un gioco d'azione 3D dallo stile unico, con protagonista un tasso alle prese con piattaforme, puzzle e citazioni, stile quelle che lo portano in mezzo a zombie o città Cyberpunk. La varietà e lo stile non sembrano mancargli, così come un pizzico di mistero, visto che il trailer coloratissimo si chiude con una strana scena con persone in carne e ossa e un mondo distopico.
Un nuovo studio di Osaka ha montato un trailer su un punk piuttosto orecchiabile con due protagonisti stile anime che ballano e cantano con armi, zombie e strane ambientazioni stilose, ma decisamente fuori di testa. Stupid Never Dies sembra poi essere un coloratissimo action 3D pieno di mosse spettacolari, effetti speciali e oggetti in movimento. Questo "action game per i fan degli action game" arriverà nel 2026.
Star Wars Fate of the Old Republic
La prima "vera" world premiere ci porta in un mondo sconosciuto e ghiacciato a bordo di un caccia spaziale. Le atmosfere sono quelle di Star Wars, tanto che si tratta del prossimo gioco di ruolo basato sulla galassia lontana lontana di Lucas. Star Wars Fate of the Old Republic è diretto da Casey Hudson, che ha lavorato a Mass Effect, e sarà nuovamente basato sulla vecchia repubblica.
Divinity
Un inquietante figuro è incatenato ad una croce mentre una festa paesana sta andando su di giri. Qualcosa di oscuro sta succedendo, tra sacrifici a strane statue e una luna marchiata nel cielo. Poi il sacrificio viene mostrato, arso viso e lapidato dalla folla impazzita. Dal corpo della vittima, però, nascono strane mostruosità, che cominciano ad attaccare tutti.
Scene di panico, anche al di fuori del gioco, anche perché si tratta del nuovo gioco di Larian, lo studio di Baldur's Gate 3. Un trailer spettacolare, per presentare il nuovo Divinity, il nuovo capitolo dell'omonima saga. Un gioco che promette di essere il più grande mai fatto dallo studio belga.
4Loop
Bad Robots e JJ Abrams sono saliti sul palco per presentare un nuovo gioco in stile Left 4 Dead, dove i giocatori devono collaborare per sopravvivere. In un mondo nel quale le persone sono state bloccate, un gruppo di eroi deve essere mandato a recuperare oggetti, persone e potenziamenti, per essere sempre più pronti al tentativo successivo. 4Loop arriverà su PlayStation e PC.
Cover of the Chicken Foot
In una foresta sperduta una nonnina avanza con una torcia. Improvvisamente incontra lo scheletro di un soldato deceduto, oltre che una strana creatura che comincia a seguirla. Con lei dovrà risolvere enigmi, esplorare ambientazioni selvagge e trovare la strada verso casa. La protagonista di Cover of the Chicken Foot non sempre sarà amichevole. Cosa riserverà il futuro?
Ontos
Kepler e Frictional Games hanno portato il nuovo gioco dei creatori di Soma, un action in prima persona, ambientato in un mondo distopico, ma molto tecnologico, ricco di misteri da scoprire ed enigmi da risolvere. Ontos arriverà nel 2026.
Resident Evil Requiem
Dopo tanto chiacchierare, finalmente Resident Evil Requiem ha mostrato che al suo interno ospiterà alcuni dei volti più famosi della serie, che andranno ad affiancarsi ai nuovi protagonisti come Grace. Insieme si troveranno ad affrontare l'orrore che in qualche modo affonda le sue radici nell'incidente di Raccoon City. Il mistero si infittisce, ma dietro a tutto c'è sempre l'Umbrella con i suoi esperimenti. Per fortuna Leon arriva a dare manforte e a sistemare qualche altro zombie. Il gioco arriverà il 27 febbraio 2026.
Order of the Sinking Star
Il creatore di Braid e The Witness torna dopo 10 anni con un nuovo videogioco, ovviamente pieno zeppo di enigmi da risolvere muovendo da una parte all'altra della mappa degli oggetti, in un universo nel quale ogni stage sembra interconnesso. Il nome di questo progetto è Order of the Sinking Star.
Exodus
Wizards of the Coast ci porta in un futuro molto distante, a scoprire l'universo nel quale un nuovo gioco di ruolo d'azione è stato ambientato. Tra esplorazione di scenari lussureggianti, combattimenti e, ovviamente, storia, il trailer di Exodus ci presenta anche il variegato cast di protagonisti, tra alieni, orsi feroci e "semplici" umani. Il gioco arriverà nei primi mesi del 2026.
Warlock: Dungeons and Dragons
L'ambientazione fantasy di Warlock sembra davvero promettente, così come lo stile della protagonista e dei nemici che affronta. Peccato che si veda davvero poco del resto, si sa solo che il gameplay sarà presentato nell'estate del 2026 e che anche questo gioco è ambientato nell'universo di D&D.
Screamer
Secondo gioco italiano sul palco dei TGA: questa volta tocca a Screamer e alle sue folli corse tenere alta la nostra bandiera. Non solo sembra un racer promettente, ma l'estetica anime di tutto quello che circonda la gara e la trama che fa da collante a tutto danno al progetto una personalità tutta usa.
Screamer arriverà nei negozi il 26 marzo 2026.
Control Resonant
Il seguito del bellissimo control si mostra per la prima volta, con remedy che come sempre è bravissima a costruire la tensione e l'interesse attraverso un trailer piuttosto inquietante, nel quale si possono vedere le conseguenze di quello che è successo nel primo capitolo.
Le differenze, però, ci sono tutte: il protagonista questa volta è armato di un martellone col quale fronteggia le orde di avversari che infestano la distopica mappa. Il nome del gioco, in arrivo nel 2026, è Control Resonant.
Gang of Dragon
Il nuovo progetto del Nagoshi Studio ci porta nel mondo della Yakuza. Facciamo la conoscenza del nerboruto protagonista, prima alle prese con una spada, poi con un trio di criminali, che viene strapazzato in pochi istanti.
Una volta sistemati gli affari, poi ci viene presentato il resto dell'esperienza di Gang of Dragon, un gioco che dovrebbe strizzare l'occhio, forse qualcosa di più, agli Yakuza di Sega.
Street Fighter il film
Il nuovo film di Street Fighter mostra il design dei protagonisti, oltre che qualche spezzone dei combattimenti, che provano, ovviamente, a recuperare le sensazioni e le vibrazioni dei cabinati anni '90.
Dopo il trailer il cast è comparso sul palco per mostrare la similitudine con la controparte videoludica. Jason Mamoa, tanto per fare il nome più celebre, interpreta Blanka.
LEGO Batman Legacy of the Dark Knight
Il simpatico LEGO Batman torna a mostrarsi ai TGA. Comep facile capire, si tratta del nuovo gioco TT Games dedicato al cavaliere oscuro, ma in formato mattoncini. Sembra in tutto e per tutto una versione legosa dei classici Batman Arkham, con combo, fasi in macchina e tanta esplorazione.
LEGO Batman Legacy of the Dark Knight arriverà il 29 maggio su tutte le piattaforme.
Tomb Raider Catalyst
La nuova Lara Croft di Tomb Raider è la vecchia Lara: non è più una ragazzina, ma un'avventuriera nel pieno delle sue capacità, matura, organizzata, potente e senza scrupoli, in gradi di combattere ad armi pari e di esplorare le più grandi rovine della terra. Tomb Raider Catalyst sembra una sorta di ritorno alle origine per la serie, con una storia più diretta e avventurosa e una protagonista adulta, sicura di sé e in grado di destreggiarsi tra i pericoli.
Tomb Raider Catalyst arriverà nel 2027.
Tomb Raider Legacy of Atlantis
Non solo Catalyst: nel 2026 arriverà anche il remake del Tomb Raider originale, quello nel quale Lara andava alla ricerca di Atlantide, chiamato Legacy of Atlantis.
Forest 3
Siamo ora all'interno di una nave spaziale diretta, dopo un incidente, sulla Terra. Nulla è come ce lo aspettavamo, tra un ambiente ostile, e strane creature. Per fortuna la protagonista sembra avere tutto per esplorare nel miglior modo possibile il pianeta, nonostante sia abitato da creature giganti e non proprio amichevoli. Il nome del progetto e Forest 3.
Invincible Vs.
Il picchiaduro dedicato ad Invincible mostra i nuovi combattimenti che si uniranno al cast. Invincible Vs arriverà il 30 aprile.
Orbitals
Un gioco in stile Studio Ghibli sta per arrivare in esclusiva Switch 2. Ta esplorazioni spaziali e risoluzione di enigmi, Orbitals sembra un progetto interessante, perlomeno esteticamente, anche perché sembra che sarà possibile condividere tutta l'avventura in cooperativa.
Diablo 4 Lord of Hatred
Dopo un trailer del nuovo aggiornamento di Wuthering Waves e altre pubblicità, sale sul palco Blizzard, con la nuova espansione di Diablo 4. Nuove armi, nuovi avversari e soprattutto una nuova classe stanno per arrivare nell'hack'slash il prossimo 28 aprile con l'espansione Lord of Hatred.
007 First Light
Non poteva mancare l'agente segreto più famoso del mondo: James Bond. In 007 First Light vivremo le prime avventure di Bond e scopriremo come è divenuto una leggenda. In questo trailer cominciamo a farci un'idea della trama e degli avversari che 007 si troverà ad affrontare.
Come per esempio il supercattivo interpretato da Lenny Kravitz, presente sul palco dei TGA.
Lords of the Fallen 2
Dopo l'annuncio di Hogwarts Legacy gratis su Epic Games Store, si passa al seguito di Lords of the Fallen 2, un goco di ruolo di stampo souls prodotto in europa, ma con in mente chiaramente la fonte di ispirazione. Mostri enormi, combattimenti millimetrici e difficoltà proibitiva tenuti insieme da una trama evocativa.
Lord of the Fallen 2 arriverà nel 2026.
Saros
La nuova esclusiva PlayStation, Saros, si presenta ai TGA. Si tratta del nuovo gioco di Housemarque. Il trailer della storia presenta il mondo di gioco, i protagonisti e le motivazioni che li spingono ad affrontare le mostruosità che popolano il mondo di gioco.
Il gameplay sembra riprendere quello di Returnal. Saros arriverà il 3o aprile 2026.
No Law
Dan Houser, il leggendario creatore, tra le altre cose, di GTA, sale sul palco a presentare il gioco con la migliore narrativa, Clair Obscur: Expedition 33. Subito dopo facciamo la conoscenza di un nuovo mondo distopico, a metà strada tra Cyberpunk e Ken il Guerriero. Tra guerrieri con gli spuntoni e tecnologia avanzatissima, scopriamo un action 3D piuttosto curioso, che mescola stealth, combattimenti e esplorazione: No Law.
Warhammer 40K
David Harbour, la stella di Stranger Things, sale sul palco per presentare il nuovo Total War, questa volta ambientato nell'universo di Warhammer 40K. Oltre al gioco ha annunciato la sua partecipazione al gioco, anche se non si sa ancora in che veste.
Nonostante il trailer cinematografico, con spettacolari battaglie e un rispetto totale per la lore di Games Workshop, inizialmente non mostri nulla del gameplay, il cuore dell'esperienza dovrebbe essere il medesimo, con battaglie campali intervallate da fasi di crescita e pianificazione, il tutto per dominare la mappa -questa volta intergalattica- e portare la propria fazione alla vittoria.
Ace Combat 8 Wings of Theve
Bandai Namco presenta il nuovo Ace Combat 8 Wings of Theve ai TGA. Si tratta di un'esperienza chiaramente ispirata all'ultimo TopGun, con scene cinematografiche che si alternato a spettacolari combattimenti a bordo di caccia armati fino ai denti.
Star Wars Galactic Racer
Si torna nella galassia lontana lontana con un gioco di corse a base di speeder. Lucas Games presenta Star Wars Galactic Racer, un gioco di corse altamente spettacolare, ambientato apparentemente su Totooine, dove il compito sarà quelli di vincere con gli sgusci, tra sportellate e corse a perdifiato.
Out of Worlds
Out of Worlds è un nuovo gioco creato a mano con la tecnica dello stop motion e pensato per due giocatori che devono cooperare per sopravvivere a livelli 2D pieni zeppi di ostacoli e nemici. Lo stile artigianale e le animazioni sono gli elementi che spiccano senza dubbio in questa produzione.
Phantom Blade 0
Nuova world premiere, questa volta che ci porta nel Giappone medievale, dove un guerriero all'abilità sovraumana combatte e sconfigge decine di avversari tenendo in mano un neonato. Poi la scena di sposta su di un carretto in fuga, col logo S-Game che fa capolino, prima di mostrare villaggi, foreste e uno stile da action 3D apparentemente impegnativo, anche per via dei giganteschi mostri che si incontrano.
Lo stile di combattimento frenetico e altamente spettacolare sembrano caratterizzare questo progetto, che inframmezzerà queste scene con fasi di esplorazione a bordo di mezzi di trasporto.
Phantom Blade 0 arriverà su Ps5 e PC il 9 settembre 2026.
Mega Man Dual Override
Il nuovo Mega Man tutto 2D è realtà! Mega Man Dual Override arriverà nel 2027, ma Capcom ha mostrato un assaggio di quello che ci aspetterà, ovvero azione classico, con piattaforme e sparatorie millimetriche. Non vediamo l'ora.
Super Mario Galaxy: Il film
Ecco un nuovo spezzone di Super Mario Galaxy: Il film:
High Guard
L'ultima world premiere della serata è stata creata dalle persone che hanno creato Apex Legends. High Guard è uno shooter ad eroi ancora più dinamico di quanto visto in passato, con mezzi di trasporto, abilità in grado di aprire varchi nella mappa e decine di armi diverse.
High Guard arriverà il 26 gennaio 2025 e sarà giocabile da tutti.
Il gioco dell'anno
I vincitori della scorsa edizione, il Team Asobo di Astrobot, hanno annunciato i vincitori del premio Gioco dell'anno 2025: Clair Obscur: Expedition 33. Il GDR francese ha davvero fatto incetta di premi, complimenti a Sandfall Interactive!
Nel discorso di presentazione scopriamo che il nuovo DLC del gioco è gratuito per tutti, con nuove armi, quest e personalizzazioni.
Tutti i vincitori dei The Game Awards 2025
Ricapitoliamo tutte le categorie di quest'anno, con tutti i nominati. I vincitori sono in neretto.
GAME OF THE YEAR
- Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive)
- Death Stranding 2: On The Beach (Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment)
- Donkey Kong Bananza (Nintendo EPD/Nintendo)
- Hades 2 (Supergiant Games)
- Hollow Knight: Silksong (Team Cherry)
- Kingdom Come: Deliverance 2 (Warhorse Studios/Deep Silver)
BEST GAME DIRECTION
- Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive)
- Death Stranding 2: On The Beach (Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment)
- Ghost Of Yōtei (Sucker Punch Productions/Sony Interactive Entertainment)
- Hades 2 (Supergiant Games)
- Split Fiction (Hazelight Studios/EA)
BEST NARRATIVE
- Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive)
- Death Stranding 2: On The Beach (Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment)
- Ghost Of Yōtei (Sucker Punch Productions/Sony Interactive Entertainment)
- Kingdom Come: Deliverance 2 (Warhorse Studios/Deep Silver)
- Silent Hill f (NeoBards Entertainment/KONAMI)
BEST ART DIRECTION
- Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive)
- Death Stranding 2: On The Beach (Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment)
- Ghost Of Yōtei (Sucker Punch Productions/Sony Interactive Entertainment)
- Hades 2 (Supergiant Games)
- Hollow Knight: Silksong (Team Cherry)
BEST SCORE AND MUSIC
- Christopher Larkin, Hollow Knight: Silksong
- Darren Korb, Hades 2
- Lorien Testard, Clair Obscur: Expedition 33
- Toma Otowa, Ghost Of Yōtei
- Woodkid and Ludvig Forssell, Death Stranding 2: On The Beach
BEST AUDIO DESIGN
- Battlefield 6 (Battlefield Studios/EA)
- Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive)
- Death Stranding 2: On the Beach (Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment)
- Ghost Of Yōtei (Sucker Punch Productions/Sony Interactive Entertainment)
- Silent Hill f (NeoBards Entertainment/KONAMI)
BEST PERFORMANCE
- Ben Starr, Clair Obscur: Expedition 33
- Charlie Cox, Clair Obscur: Expedition 33
- Erika Ishii, Ghost Of Yōtei
- Jennifer English, Clair Obscur: Expedition 33
- Konatsu Kato, Silent Hill f
- Troy Baker, Indiana Jones And The Great Circle
INNOVATION IN ACCESSIBILITY
- Assassin's Creed Shadows (Ubisoft)
- Atomfall (Rebellion)
- Doom: The Dark Ages (id Software/Bethesda Softworks)
- EA Sports FC 26 (EA Canada/EA Romania/EA)
- South Of Midnight (Compulsion Games/Xbox Game Studios)
GAMES FOR IMPACT
- Consume Me (Jenny Jiao Hsia/AP Thomson/Hexacutable)
- Despelote (Julián Cordero/Sebastián Valbuena/Panic)
- Lost Records: Bloom & Rage (Don't Nod Montreal/Don't Nod)
- South Of Midnight (Compulsion Games/Xbox Game Studios)
- Wanderstop (Ivy Road/Annapurna Interactive)
BEST ONGOING
- Final Fantasy 14 (Square Enix)
- Fortnite (Epic Games)
- Helldivers 2 (Arrowhead Game Studios/Sony Interactive Entertainment)
- Marvel Rivals (NetEase Games)
- No Man's Sky (Hello Games)
BEST COMMUNITY SUPPORT
- Baldur's Gate 3 (Larian Studios)
- Final Fantasy 14 (Square Enix)
- Fortnite (Epic Games)
- Helldivers 2 (Arrowhead Game Studios/Sony Interactive Entertainment)
- No Man's Sky (Hello Games)
BEST INDEPENDENT GAME
- Absolum (Guard Crush Games/Supamonks/Dotemu)
- Ball x Pit (Kenny Sun/Devolver Digital)
- Blue Prince (Dogubomb/Raw Fury)
- Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive)
- Hades 2 (Supergiant Games)
- Hollow Knight: Silksong (Team Cherry)
BEST DEBUT INDIE GAME
- Blue Prince (Dogubomb/Raw Fury)
- Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive)
- Despelote (Julián Cordero/Sebastián Valbuena/Panic)
- Dispatch (AdHoc Studio)
- Megabonk (Vedinad)
BEST MOBILE GAME
- Destiny: Rising (NetEase Games)
- Persona 5: The Phantom X (Black Wings Game Studio/Sega)
- Sonic Rumble (Rovio Entertainment/Sega)
- Umamusume: Pretty Derby (Cygames Inc.)
- Wuthering Waves (Kuro Games)
BEST VR/AR
- Alien: Rogue Incursion (Survios)
- Arken Age (VitruviusVR)
- Ghost Town (Fireproof Games)
- Marvel's Deadpool VR (Twisted Pixel Games/Oculus Studios)
- The Midnight Walk (MoonHood/Fast Travel Games)
BEST ACTION
- Battlefield 6 (Battlefield Studios/EA)
- Doom: The Dark Ages (id Software/Bethesda Softworks)
- Hades 2 (Supergiant Games)
- Ninja Gaiden 4 (Platinum Games/Team Ninja/Xbox Game Studios)
- Shinobi: Art Of Vengeance (Lizardcube/Sega)
BEST ACTION/ADVENTURE
- Death Stranding 2: On the Beach (Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment)
- Ghost of Yōtei (Sucker Punch Productions/Sony Interactive Entertainment)
- Indiana Jones And The Great Circle (MachineGames/Bethesda Softworks)
- Hollow Knight: Silksong (Team Cherry)
- Split Fiction (Hazelight Studios/EA)
BEST RPG
- Avowed (Obsidian Entertainment/Xbox Game Studios)
- Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive)
- Kingdom Come: Deliverance 2 (Warhorse Studios/Deep SIlver)
- The Outer Worlds 2 (Obsidian Entertainment/Xbox Game Studios)
- Monster Hunter Wilds (Capcom)
BEST FIGHTING
- 2XKO (Riot Games)
- Capcom Fighting Collection 2 (Capcom)
- Fatal Fury: City Of The Wolves (SNK Corporation)
- Mortal Kombat: Legacy Kollection (Digital Eclipse/Atari)
- Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage (Ryu Ga Gotoku Studio/Sega)
BEST FAMILY
- Donkey Kong Bananza (Nintendo EPD/Nintendo)
- Lego Party! (SMG Studio/Fictions)
- Lego Voyagers (Light Brick Studios/Annapurna Interactive)
- Mario Kart World (Nintendo EPD/Nintendo)
- Sonic Racing: CrossWorlds (Sonic Team/Sega)
- Split Fiction (Hazelight Studios/EA)
BEST SIM/STRATEGY
- The Alters (11 Bit Studios)
- Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles (Square Enix)
- Jurassic World Evolution 3 (Frontier Developments)
- Sid Meier's Civilization 7 (Firaxis Games/2K)
- Tempest Rising (Slipgate Ironworks/3D Realms)
- Two Point Museum (Two Point Studios/Sega)
BEST SPORTS/RACING
- EA Sports FC 26 (EA Canada/EA Romania/EA)
- F1 25 (Codemasters/EA)
- Mario Kart World (Nintendo EPD/Nintendo)
- Rematch (Sloclap/Kepler Interactive)
- Sonic Racing: CrossWorlds (Sonic Team/Sega)
BEST MULTIPLAYER
- Arc Raiders (Embark Studios)
- Battlefield 6 (Electronic Arts)
- Elden Ring Nightreign (FromSoftware/Bandai Namco Entertainment)
- Peak (Aggro Crab/Landfall)
- Split Fiction (Hazelight/EA)
BEST ADAPTATION
- A Minecraft Movie (Legendary Pictures/Mojang/Warner Bros)
- Devil May Cry (Studio Mir/Capcom/Netflix)
- The Last of Us: Season 2 (HBO/PlayStation Productions)
- Splinter Cell: Deathwatch (FOST Studio/Ubisoft/Netflix)
- Until Dawn (Screen Gems/PlayStation Productions)
MOST ANTICIPATED GAME
- 007 First Light (IO Interactive)
- Grand Theft Auto 6 (Rockstar Games)
- Marvel's Wolverine (Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment)
- Resident Evil Requiem (Capcom)
- The Witcher 4 (CD Projekt Red)
CONTENT CREATOR OF THE YEAR
- Caedrel
- Kai Cenat
- MoistCr1TiKaL
- Sakura Miko
- The Burnt Peanut
BEST ESPORTS GAME
- Counter-Strike 2 (Valve)
- Dota 2 (Valve)
- League Of Legends (Riot)
- Mobile Legends: Bang Bang (Moonton)
- Valorant (Riot)
BEST ESPORTS ATHLETE
- brawk – Brock Somerhalder (Valorant)
- Chovy – Jeong Ji-hoon (League of Legends)
- f0rsakeN – Jason Susanto (Valorant)
- Kakeru – Kakeru Watanabe (Street Fighter)
- MenaRD – Saul Leonardo (Street Fighter)
- Zyw0o – Mathieu Herbaut (Counter-Strike 2)
BEST ESPORTS TEAM
- Gen.G – League of Legends
- NRG – Valorant
- Team Falcons – DOTA 2
- Team Liquid PH – Mobile Legends: Bang Bang
- Team Vitality – Counter-Strike 2
PLAYERS' VOICE
- Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive)
- Dispatch (AdHoc Studio)
- Genshin Impact (miHoYo)
- Hollow Knight: Silksong (Team Cherry)
- Wuthering Waves (Kuro Games)
Game Changer
- Girls make Games