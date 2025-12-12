6

Phantom Blade Zero ha una data di uscita ufficiale, annunciata con un trailer ai The Game Awards 2025

Phantom Blade Zero si è mostrato ai The Game Awards 2025 con un nuovo trailer che ha annunciato anche la data di uscita ufficiale del gioco, che arriverà il prossimo settembre.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   12/12/2025
Phantom Blade Zero si è mostrato in occasione dei The Game Awards 2025 con un nuovo e spettacolare trailer che ha anche annunciato la data di uscita ufficiale del gioco, previsto arrivare su PC e PS5 il 9 settembre 2026.

Per l'occasione, il nuovo trailer di Phantom Blade Zero ha mostrato alcune fasi narrative con scene d'intermezzo montate con altre sequenze di gameplay, che hanno confermato la spettacolarità generale del gioco sia nelle fasi d'azione vera e propria che in quelle collegate alla storia.

Avevamo saputo già nei giorni scorsi che la data di uscita di Phantom Blade Zero sarebbe stata annunciata a breve e così in effetti è stato: in occasione dei TGA 2025 è arrivato l'annuncio del lancio fissato per il 9 settembre su PC e PS5.

Un gioco spettacolare

Il gioco di S-GAME si preannuncia come una produzione di alto profilo, altra conferma del fatto che l'ambiente di sviluppo dei videogiochi in Cina sta crescendo a ritmi notevoli, e la cosa viene dimostrata a ogni nuovo trailer, come quello riportato qui sotto.

Phantom Blade Zero fa anche parte del catalogo di giochi che PlayStation ha presentato al ChinaJoy 2025 e in generale è un titolo su cui la stessa Sony sembra stia puntando particolarmente, dunque da qui al prossimo settembre ci sarà modo di tornare a parlarne diverse volte.

Phantom Blade Zero è ancora una bomba e lo abbiamo provato di nuovo alla Gamescom Phantom Blade Zero è ancora una bomba e lo abbiamo provato di nuovo alla Gamescom

Phantom Blade Zero non è né un souls-like né un action tradizionale, hanno riferito gli sviluppatori tempo fa, nonostante a guardarlo sembri facilmente rientrare in una delle categorie o in entrambe, ma ha in effetti anche caratteristiche uniche.

Intanto lo vediamo in azione nel video riportato qui sopra, con il gioco che è previsto arrivare su PC e PS5 il 9 settembre 2026.

Phantom Blade Zero ha una data di uscita ufficiale, annunciata con un trailer ai The Game Awards 2025