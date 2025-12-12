Phantom Blade Zero ha una data di uscita ufficiale, annunciata con un trailer ai The Game Awards 2025

Phantom Blade Zero si è mostrato in occasione dei The Game Awards 2025 con un nuovo e spettacolare trailer che ha anche annunciato la data di uscita ufficiale del gioco, previsto arrivare su PC e PS5 il 9 settembre 2026.

Per l'occasione, il nuovo trailer di Phantom Blade Zero ha mostrato alcune fasi narrative con scene d'intermezzo montate con altre sequenze di gameplay, che hanno confermato la spettacolarità generale del gioco sia nelle fasi d'azione vera e propria che in quelle collegate alla storia.

Avevamo saputo già nei giorni scorsi che la data di uscita di Phantom Blade Zero sarebbe stata annunciata a breve e così in effetti è stato: in occasione dei TGA 2025 è arrivato l'annuncio del lancio fissato per il 9 settembre su PC e PS5.