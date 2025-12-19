7

Il director di Phantom Blade Zero ha ricevuto un consiglio prezioso dal team di Clair Obscur: Expedition 33

Il director di Phantom Blade Zero ha ricevuto un suggerimento dal team di Clair Obscur: Expedition 33: nelle fasi finali dello sviluppo è meglio tagliare contenuti e rifinire il resto.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   19/12/2025
Artwork con il protagonista di Phantom Blade Zero
Phantom Blade Zero
Phantom Blade Zero
"Soulframe" Liang, director di Phantom Blade Zero, l'atteso action in arrivo il prossimo anno, ha raccontato di aver ricevuto un consiglio importante da Sandfall Interactive, lo studio dietro l'acclamato Clair Obscur: Expedition 33: "taglia dei contenuti e rifinisci il resto".

Intervistato da GamesRadar, Liang ha spiegato di aver parlato con gli sviluppatori francesi subito dopo i The Game Awards 2025, dove Expedition 33 ha conquistato numerosi riconoscimenti, incluso il prestigioso Game of the Year.

Meglio meno contenuti, ma fatti bene

"La pressione è una cosa positiva. Ho parlato con il team dietro Expedition 33, ieri sera hanno ricevuto molti premi. Una delle cose più importanti e interessanti che mi hanno detto è che negli ultimi nove mesi di sviluppo la priorità è stata eliminare contenuti: tagliare parti del gioco e rifinire ciò che resta".

Phantom Blade Zero sarà un'esclusiva console di PS5 per dodici mesi Phantom Blade Zero sarà un'esclusiva console di PS5 per dodici mesi

Un consiglio che può sembrare insolito, ma che ha una logica precisa dal punto di vista di chi i giochi li sviluppa: quando il tempo è limitato, è meglio concentrarsi sul migliorare gli elementi più riusciti, anche a costo di sacrificare quelli meno convincenti, piuttosto che puntare a includere tutto con un livello qualitativo inferiore.

E a quanto pare la pensa così anche Liang: "Sì, è una buona idea, e farò tesoro di quel consiglio", ha commentato.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Phantom Blade Zero sarà disponibile dal 9 settembre 2026 su PS5 e PC, tramite Steam ed Epic Games Store.

