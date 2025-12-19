Il director di Phantom Blade Zero ha ricevuto un consiglio prezioso dal team di Clair Obscur: Expedition 33

Intervistato da GamesRadar, Liang ha spiegato di aver parlato con gli sviluppatori francesi subito dopo i The Game Awards 2025 , dove Expedition 33 ha conquistato numerosi riconoscimenti, incluso il prestigioso Game of the Year.

"Soulframe" Liang, director di Phantom Blade Zero , l'atteso action in arrivo il prossimo anno, ha raccontato di aver ricevuto un consiglio importante da Sandfall Interactive , lo studio dietro l'acclamato Clair Obscur: Expedition 33: "taglia dei contenuti e rifinisci il resto" .

Meglio meno contenuti, ma fatti bene

"La pressione è una cosa positiva. Ho parlato con il team dietro Expedition 33, ieri sera hanno ricevuto molti premi. Una delle cose più importanti e interessanti che mi hanno detto è che negli ultimi nove mesi di sviluppo la priorità è stata eliminare contenuti: tagliare parti del gioco e rifinire ciò che resta".

Un consiglio che può sembrare insolito, ma che ha una logica precisa dal punto di vista di chi i giochi li sviluppa: quando il tempo è limitato, è meglio concentrarsi sul migliorare gli elementi più riusciti, anche a costo di sacrificare quelli meno convincenti, piuttosto che puntare a includere tutto con un livello qualitativo inferiore.

E a quanto pare la pensa così anche Liang: "Sì, è una buona idea, e farò tesoro di quel consiglio", ha commentato.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Phantom Blade Zero sarà disponibile dal 9 settembre 2026 su PS5 e PC, tramite Steam ed Epic Games Store.