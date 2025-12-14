0

Phantom Blade Zero sarà un'esclusiva console di PS5 per dodici mesi

Il PlayStation Store ha svelato che Phantom Blade Zero non è un'esclusiva assoluta di PS5, ma lo sarà per soli 12 mesi, come sempre più spesso accade.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   14/12/2025
Uno dei personaggi di Phantom Blade Zero
Phantom Blade Zero
Phantom Blade Zero
Ormai il concetto di "esclusiva" è diventato davvero relativo e appare sempre più superato tra cloud gaming e future console che saranno dei PC veri e propri, come le prossime Xbox. Del resto già ora potete giocare i titoli di PlayStation sulle ROG Xbox Ally, che sono considerate delle Xbox a pieno titolo. Detto questo, Phantom Blade Zero è stato annunciato per PC e PlayStation 5, ma a quanto pare sarà esclusiva console per soli 12 mesi.

Esclusiva temporale

A riportarlo non è stato qualche informatore, ma PlayStation stessa che spiega chiaramente l'accordo di esclusiva, definendone le tempistiche: "Disponibile anche su PC. Non disponibile sulle altre console almeno fino a 12 mesi dopo la data di lancio."

Il disclaimer di Sony sull'esclusiva di Phantom Blade Zero
Il disclaimer di Sony sull'esclusiva di Phantom Blade Zero

Traduciamo: nel caso in cui Phantom Blade Zero arrivi anche su Nintendo Switch 2 e Xbox Series X e S, lo farà 12 mesi dopo essere uscita su PlayStation 5 e PC.

Considerando che la data d'uscita ufficiale annunciata da S-GAME Studio è il 9 settembre 2026, le altre versioni potranno arrivare dal 9 settembre 2027 in poi.

Incastrato per la morte del suo maestro e con il cuore ferito, Soul ha sessantasei giorni di vita. Solo e braccato dai suoi ex compagni, affronta un mondo dove la lealtà è mutevole e le lame colpiscono in silenzio, deciso a svelare il complotto che lo ha condannato. La pioggia si mescola al sangue, la pietà si intreccia con la vendetta. Soul dovrà affrontare un viaggio di amore, odio e fragile ricerca di cosa significhi avere un cuore.

