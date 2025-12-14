Il capo di Xbox Game Studios commenta l'abbandono dei piani sull'aumento del prezzo dei giochi a 80 dollari

In una recente intervista, il capo di Xbox Game Studios, Matt Booty, è tornato a commentare l'abbandono dei piani di Microsoft sull'aumento dei prezzi dei giochi, che avrebbero dovuto raggiungere 80 dollari per alcuni titoli secondo il progetto iniziale poi decaduto.
Sebbene in Europa con questa generazione siamo ormai abituati ai prezzi di lancio da 80€, con Nintendo che si è spinta anche a 90€ per alcuni titoli in formato fisico come Mario Kart World, in USA la situazione è diversa e il prezzo standard maggiore è ancorato a 70$ circa.
Microsoft aveva proposto inizialmente un incremento a 80$ su alcuni giochi specifici, con The Outer Worlds 2 che avrebbe dovuto rappresentare il primo caso di questo nuovo standard per la compagnia, ma nel giro di poco tempo ha deciso di abbandonare tale strategia e cancellare l'aumento del prezzo per tornare allo standard dei 70$.
Ci sono diverse tipologie di monetizzazione al di là del prezzo di lancio
Intervistato da Variety, Booty ha ribadito il concetto, spiegando la reazione con la volontà di seguire il feedback fornito dai giocatori e cercando di "andare incontro alla gente dove questa si trova", considerando anche i diversi modi in cui oggi possono essere fruiti i giochi, cosa che rappresenta un elemento principale della nuova strategia di Microsoft nel gaming.
"Abbiamo reagito nell'ultimo anno e penso che per noi l'obiettivo principale sarà... incontrare le persone là dove si trovano. Credo che ci sarà meno attenzione al prezzo di listino di un gioco, dato che le persone iniziano a interagire con i giochi in modi diversi", ha affermato.
Secondo Booty non ha molto senso parlare di uno standard specifico di prezzo, perché la situazione sarà sempre più fluida e flessibile in futuro, con sistemi di monetizzazione che vanno oltre al semplice prezzo di acquisto iniziale.
"Dal nostro punto di vista, la monetizzazione avviene attualmente in tanti modi diversi. Quindi continueremo ad ascoltare il feedback dei fan. Continueremo a bilanciare questo aspetto con la necessità di gestire un'attività sana. Ma al momento, per quanto riguarda i contenuti, non abbiamo aggiornamenti sui prezzi", ha affermato Booty.