Il capo di Xbox Game Studios commenta l'abbandono dei piani sull'aumento del prezzo dei giochi a 80 dollari

In una recente intervista, il capo di Xbox Game Studios, Matt Booty, è tornato a commentare l'abbandono dei piani di Microsoft sull'aumento dei prezzi dei giochi, che avrebbero dovuto raggiungere 80 dollari per alcuni titoli secondo il progetto iniziale poi decaduto.

Sebbene in Europa con questa generazione siamo ormai abituati ai prezzi di lancio da 80€, con Nintendo che si è spinta anche a 90€ per alcuni titoli in formato fisico come Mario Kart World, in USA la situazione è diversa e il prezzo standard maggiore è ancorato a 70$ circa.

Microsoft aveva proposto inizialmente un incremento a 80$ su alcuni giochi specifici, con The Outer Worlds 2 che avrebbe dovuto rappresentare il primo caso di questo nuovo standard per la compagnia, ma nel giro di poco tempo ha deciso di abbandonare tale strategia e cancellare l'aumento del prezzo per tornare allo standard dei 70$.