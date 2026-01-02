Xbox ha aggiunto oltre 50 giochi al catalogo in streaming dalla libreria

Microsoft continua ad ampliare il catalogo dei giochi nella lista "Xbox Stream your own game", ovvero quella dei titoli che possono essere giocati in streaming direttamente dalla propria libreria, con oltre 50 giochi aggiunti.
Solitamente non vengono effettuati annunci per questi aggiornamenti, ma è possibile tenere traccia dei cambiamenti effettuati al catalogo attraverso il lavoro di controllo effettuato da Better xCloud, che si occupa anche di soluzioni per migliorare l'utilizzo di Xbox Cloud Gaming.
In verità il recente update, avvenuto tra la fine dell'anno e questo inizio del 2026, comprende più di 50 giochi e altri potrebbero essere stati aggiunti ma non segnalati.
La lista dei giochi aggiunti
Il servizio "Riproduci in streaming il tuo gioco", come riferito nella sezione italiana, consente di utilizzare vari giochi in streaming attraverso Xbox Cloud Gaming senza la necessità di accedere al catalogo di Game Pass, basta semplicemente possedere tali titoli nella propria libreria.
Tra le nuove introduzioni figurano Octopath Traveler 0, Resident Evil 2 e 3, AI: The Somnium Files, Prodeus, Hotel Barcelona e altri.
Vediamo dunque la lista delle nuove aggiunte:
- AI: THE SOMNIUM FILES
- Astral Takers
- Baki Hanma: Blood Arena
- Barbie Horse Trails
- Blair Witch
- Blood West
- Car Driving School Simulator
- Chicken Run: Eggstraction
- Creepy Shift: Roadside Diner
- Criss Cross
- CritterGarden
- DeTechtive 2112
- Doodle Harmony
- Dora: Rainforest Rescue
- Dragon Ruins
- Dream Park Story
- Echoes of the Plum Grove
- Ember Knights : Heroes of the Nexus Edition
- Eternal Strands (new to Essential tier)
- FARAWAY TRAIN
- FatalZone
- Firefighting Simulator: Ignite
- Galacticon
- Hatsune Miku Logic Paint S
- HOTEL BARCELONA
- Hanoi Puzzles: Flip Match
- Hot Wheels Let's Race
- Journey to the Savage Planet
- KARMA: The Dark World
- Kairobotica
- LEGO Marvel Super Heroes 2
- Lost Eidolons: Veil of the Witch
- Mia and the Dragon Princess
- Mind Scanners
- Mineko's Night Market
- NBA BOUNCE
- Napoleon Maiden Episode.1 A maiden without the word impossible
- New Super Lucky's Tale (new to Essential tier)
- Nicktoons & The Dice of Destiny
- Octopath Traveler 0
- Ping Pong Up
- Prodeus
- Resident Evil 2 (new to Essential tier)
- Resident Evil 3 (new to Essential tier)
- ROAD TO EXOTICS
- Roguematch : The Extraplanar Invasion
- Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven
- Rudolph The Red Nosed Reindeer
- Schoolboy Escape
- Science Skaters
- Sea Fantasy
- Snoopy & The Great Mystery Club
- Space Engineers
- The Elf on the Shelf: Christmas Heroes
- The Jackbox Party Pack 11
- Viewfinder
- Zero Escape: The Nonary Games
Stranamente, come fatto notare da Better xCloud, alcuni titoli sono stati anche rimossi dal catalogo, contrariamente a quanto accade di solito: si tratta solo di tre giochi, ovvero Dragon Quest Builders 2, Dragon Quest: The Adventure of Dai e Mechstermination Force, non è chiaro se debbano essere reinseriti in seguito o meno.
Per l'elenco completo dei titoli disponibili in questo specifico servizio, potete andare a questo indirizzo.