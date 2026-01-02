Xbox ha aggiunto oltre 50 giochi al catalogo in streaming dalla libreria

In verità il recente update, avvenuto tra la fine dell'anno e questo inizio del 2026, comprende più di 50 giochi e altri potrebbero essere stati aggiunti ma non segnalati.

Solitamente non vengono effettuati annunci per questi aggiornamenti, ma è possibile tenere traccia dei cambiamenti effettuati al catalogo attraverso il lavoro di controllo effettuato da Better xCloud, che si occupa anche di soluzioni per migliorare l'utilizzo di Xbox Cloud Gaming .

La lista dei giochi aggiunti

Il servizio "Riproduci in streaming il tuo gioco", come riferito nella sezione italiana, consente di utilizzare vari giochi in streaming attraverso Xbox Cloud Gaming senza la necessità di accedere al catalogo di Game Pass, basta semplicemente possedere tali titoli nella propria libreria.

Tra le nuove introduzioni figurano Octopath Traveler 0, Resident Evil 2 e 3, AI: The Somnium Files, Prodeus, Hotel Barcelona e altri.

Vediamo dunque la lista delle nuove aggiunte:

AI: THE SOMNIUM FILES

Astral Takers

Baki Hanma: Blood Arena

Barbie Horse Trails

Blair Witch

Blood West

Car Driving School Simulator

Chicken Run: Eggstraction

Creepy Shift: Roadside Diner

Criss Cross

CritterGarden

DeTechtive 2112

Doodle Harmony

Dora: Rainforest Rescue

Dragon Ruins

Dream Park Story

Echoes of the Plum Grove

Ember Knights : Heroes of the Nexus Edition

Eternal Strands (new to Essential tier)

FARAWAY TRAIN

FatalZone

Firefighting Simulator: Ignite

Galacticon

Hatsune Miku Logic Paint S

HOTEL BARCELONA

Hanoi Puzzles: Flip Match

Hot Wheels Let's Race

Journey to the Savage Planet

KARMA: The Dark World

Kairobotica

LEGO Marvel Super Heroes 2

Lost Eidolons: Veil of the Witch

Mia and the Dragon Princess

Mind Scanners

Mineko's Night Market

NBA BOUNCE

Napoleon Maiden Episode.1 A maiden without the word impossible

New Super Lucky's Tale (new to Essential tier)

Nicktoons & The Dice of Destiny

Octopath Traveler 0

Ping Pong Up

Prodeus

Resident Evil 2 (new to Essential tier)

Resident Evil 3 (new to Essential tier)

ROAD TO EXOTICS

Roguematch : The Extraplanar Invasion

Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven

Rudolph The Red Nosed Reindeer

Schoolboy Escape

Science Skaters

Sea Fantasy

Snoopy & The Great Mystery Club

Space Engineers

The Elf on the Shelf: Christmas Heroes

The Jackbox Party Pack 11

Viewfinder

Zero Escape: The Nonary Games

Stranamente, come fatto notare da Better xCloud, alcuni titoli sono stati anche rimossi dal catalogo, contrariamente a quanto accade di solito: si tratta solo di tre giochi, ovvero Dragon Quest Builders 2, Dragon Quest: The Adventure of Dai e Mechstermination Force, non è chiaro se debbano essere reinseriti in seguito o meno.

Per l'elenco completo dei titoli disponibili in questo specifico servizio, potete andare a questo indirizzo.