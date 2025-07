Xbox lancia il servizio di streaming dei giochi dalla propria libreria sull'app PC

Si tratta di una funzionalità ancora in fase di lavorazione, aperta al momento solo agli iscritti al programma Insider , ma nel prossimo periodo dovrebbe essere aperta a tutti, come solitamente accade con queste evoluzioni nelle funzionalità di gioco per Xbox e PC.

Microsoft ha espanso ulteriormente il servizio di streaming dei giochi dalla libreria degli utenti con la possibilità di farlo funzionare direttamente dall' app Xbox per PC , cosa che in certi casi dimostra una qualità migliore dell'esperienza di gioco.

Streaming ovunque

Ricordiamo che la funzione "stream your own game" è una funzionalità dedicata al momento agli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate, ma consente di giocare in streaming vari giochi presenti nella libreria degli utenti, anche se questi non fanno parte del catalogo di Game Pass.

Una grafica ufficiale di Stream Your own Game Collection

In sostanza, la funzionalità viene così estesa direttamente ai PC, dopo essere stata messa a disposizione anche su Xbox Series X|S e Xbox One, oltre ad alcuni modelli di TV e Meta Quest, anche senza passare attraverso i browser internet.

La particolarità di questo sistema applicato al PC è anche il fatto che consenta di giocare titoli esclusivamente per console su PC, espandendo così le possibilità di fruizione di nuovi giochi su piattaforma Windows per chi fa parte del servizio.

Di recente, Microsoft ha continuato a espandere progressivamente il catalogo di giochi fruibili attraverso la funzionalità Stream your own game, e continuerà a farlo su base regolare.