Xbox Cloud aggiunge altri 17 giochi tra quelli che possono essere fruiti in streaming dalla propria libreria

Si tratta di vari titoli che vengono così inseriti nella raccolta "Stream your own game", o "Riproduci in streaming il tuo gioco" , come potete vedere presso la pagina ufficiale del servizio raggiungibile a questo indirizzo .

Un intruso nella lista

Rispetto al normale utilizzo di Xbox Cloud Gaming, che prevede l'uso in streaming solo dei giochi che appartengono al catalogo di Game Pass Ultimate, questi sono invece titoli che possono essere utilizzati in streaming se si sono acquistati e si trovano dunque all'interno della libreria degli utenti.

Un'immagine di Payday 3

Il catalogo "Riproduci in streaming il tuo gioco" è utilizzabile comunque con un abbonamento a Game Pass Ultimate, ma consente di giocare in streaming a titoli che non fanno parte del catalogo Game Pass ma sono in possesso dell'utente.

Questi sono dunque i nuovi titoli aggiunti al catalogo in questione:

Aliens: Fireteam Elite

American Arcadia

Amnesia: The Bunker

Black Desert

Bus Simulator 21: Next Stop

Darkest Dungeon II

Dicey Dungeons

Gothic Classic

Lawn Mowing Simulator

Payday 3

Remnant From the Ashes

Skul The Hero Slayer

Sniper Elite V2 Remastered

The Jackbox Party Pack 7

Train Sim World 4

Who's Your Daddy?!

XCOM 2

Tra questi spicca in particolare Gothic Classic, che come riferito in precedenza non è ufficialmente ancora disponibile né annunciato per Xbox, facendo dunque pensare che si tratti di un leak di un annuncio che dovrà arrivare nei prossimi giorni.