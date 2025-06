Demon Slayer: Il Castello dell'Infinito si mostra in un primo trailer ufficiale ad aprire la trilogia finale

Il film farà il suo debutto il 18 luglio in Giappone e ad agosto 2025 in Malesia, Singapore e Pakistan, poi si estenderà ad ulteriori paesi del sud-est asiatico nel corso di agosto e arriverà poi in gran parte del resto del mondo tra l'11 e il 12 settembre.

Arriva in queste ore il primo trailer ufficiale di Demon Slayer: Il Castello dell'Infinito , che rappresenta il primo film della trilogia che metterà in scena la conclusione della storia, adattando l'arco finale del manga nella serie anime.

Un avvio epico per il finale di Demon Slayer

Il film potrà esser visto sia in giapponese con sottotitoli in italiano che col doppiaggio in italiano, in vari formati, distribuito da Crunchyroll e Sony, così come anche gli altri film della trilogia in questione.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Il Castello dell'Infinito sarà visibile inizialmente solo al cinema, dunque la data di uscita dell'11 settembre si riferisce al suo arrivo nelle sale cinematografiche e solo in seguito verrà distribuito probabilmente anche attraverso la piattaforma di streaming, ma non c'è ancora una data di lancio in questo formato.

Il Castello dell'Infinito è il primo film della trilogia che dovrebbe adattare l'arco narrativo finale del manga in anime, adottando dunque una forma narrativa un po' diversa dalla serie classica trasmessa da Crunchyroll e altri servizi.

Il film è diretto da Haruo Sotozaki e prodotto da Sony, Crunchyroll e Aniplex, con l'animazione affidata sempre allo studio Ufotable. La storia vede protagonista ancora Tanjiro Kamado, che si ritrova in una situazione estremamente complessa.

In questa trilogia finale di film, Tanjiro, i suoi compagni Zenitsu e Inosuke e i potenti Hashira (i più forti Demon Slayers) si ritrovano intrappolati nel Castello dell'Infinito, la roccaforte dei demoni, dove combattono per la loro vita contro le Lune Superiori, i soggetti più forti di Muzan.

Ne derivano battaglie emozionanti e drammi strazianti. Come sanno coloro che hanno letto il manga, nessuno è al sicuro in questa battaglia finale tra il bene e il male, e alcuni personaggi amati potrebbero non vedere la luce del giorno.