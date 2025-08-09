The Batman 2 includerà davvero Robin? James Gunn risponde infine ai rumor

Sarà però vero? Il co-CEO di DC Studios James Gunn ha risposto .

The Batman 2 è uno dei film DC più attesi, dopo il successo della prima pellicola con Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne. Il pubblico si chiede cosa può aspettarsi dal nuovo lungometraggio e i rumor dicono che ci sarà spazio per un classico personaggio del mondo dell'Uomo Pipistrello: Robin .

Robin sarà presente in The Batman 2?

In un messaggio su Threads, Gunn ha affermato che questi rumor sono "senza senso" e ha aggiunto che solo un limitato numero di persone sul pianeta ha avuto la possibilità di leggere la sceneggiatura da poco completata. In altre parole, i leak per il momento sono tutti poco credibili perché pochissime persone hanno idea di cosa accadrà nel film.

Precisamente, Gunn ha affermato: "Ragazzi, per favore, smettete di credere a queste cose senza senso. Penso che sei di noi abbiano letto la sceneggiature. Nessuno sa qualcosa su The Batman 2".

Ricordiamo che la sceneggiatura è stata consegnata il 27 giugno 2025, quindi è normale che in poco più di un mese solo le persone più importanti legate al progetto la abbiano letta. Le riprese non inizieranno prima della primavera 2026, quindi ci vorrà ancora un po' prima che altri abbiano accesso ai testi.

Va anche detto che questo specifico rumor, ovvero l'arrivo di Robin, non era poi così credibile: il The Batman di Reeves è oscuro e brutale e un personaggio così giovane sarebbe difficile da inserire.