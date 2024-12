The Batman 2 è stato rinviato di nuovo, vediamo la data di uscita aggiornata

The Batman 2 è stato rinviato di nuovo da Warner Bros., che ha deciso di utilizzare lo slot finora riservato al secondo capitolo della saga diretta da Matt Reeves per il nuovo film diretto da Alejandro Gonzalez Inarritu con Tom Cruise.

La nuova data di uscita del sequel di The Batman è dunque fissata al 1 ottobre 2027, riporta Deadline, e la produzione non comincerà se non nella tarda estate, anche considerando il pesante impiego di effetti speciali che la pellicola richiederà.

Certo, non si tratta di una buona notizia per i fan dell'ultima incarnazione cinematografica del Cavaliere Oscuro, che avevano premiato il film con Robert Pattinson con incassi pari a oltre un miliardo di dollari a livello internazionale.

Non solo: da quella storia è stata tratta anche la serie televisiva The Penguin con Colin Farrell, che si è rivelata essere uno show di straordinaria qualità, capace di sorprendere anche chi aveva espresso pesanti perplessità in merito al progetto.