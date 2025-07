La nuova carta di GCC Pokémon Pocket è stata copiata da una fan art?

Sembra che la nuova carta di GCC Pokémon Pocket sia stata copiata da una fan art, e per quanto la cosa suoni strana le somiglianze fra l'artwork ufficiale e il disegno realizzato alcuni anni fa dall'artista cinese Lanjiujiu, che potete vedere qui sopra, sono innegabili.

La carta in questione, appartenente all'espansione La Via del Cielo e del Mare, in arrivo domani, è trapelata online in anticipo e Lanjiujiu ha subito pubblicato un post in cui confronta i due disegni per mettere in evidenza le numerose similitudini.

Addirittura un utente ha creato un video che effettua la transizione dalla fan art all'artwork ufficiale e sembra che ogni singolo tratto combaci, facendo pensare a un lavoro di ricopiatura che è poi stato "specchiato", rifinito e colorato.

Per il momento The Pokémon Company non ha commentato l'accaduto, né per quanto concerne il leak né in merito alle accuse di plagio. Le carte, ad ogni modo, verranno rivelate ufficialmente solo il 30 agosto, dunque non abbiamo ancora la certezza che quell'artwork sia effettivamente presente nel pacchetto.