Ecco quando arriveranno le megaevoluzioni di GCC Pokémon Pocket, vediamo Mega Altaria, Mega Gyarados e Mega Blaziken

The Pokémon Company ha pubblicato un nuovo trailer di GCC Pokémon Pocket per mostrare le megaevoluzioni in arrivo questo autunno.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   18/08/2025
Una megaevoluzione di GCC Pokémon Pocket
GCC Pokémon Pocket
GCC Pokémon Pocket
Nel corso della finale dei Campionati mondiali della serie Pokémon, The Pokémon Company ha annunciato che le megaevoluzioni arriveranno in GCC Pokémon Pocket a partire da questo autunno, in concomitanza con l'inizio di una nuova stagione. Ha anche pubblicato un nuovo trailer che mostra per la prima volta Mega Altaria-ex, Mega Gyarados-ex e Mega Blaziken-ex. Portano con loro "dolci melodie", "lotte feroci" e "fiamme roventi, stando alla descrizione ufficiale.

Il trailer delle megaevoluzioni di GCC Pokémon Pocket

Il trailer si apre con un montaggio rapido che mostra varie carte Pokémon classiche (come Mewtwo e Charizard) all'interno dell'interfaccia di uno smartphone.

Quindi vengono mostrate diverse carte, evidenziando le illustrazioni e gli effetti olografici digitali, per arrivare alle megaevoluzioni.

La scena si sposta in un cielo sognante pieno di nuvole soffici e colorate. Da qui viene rivelata la carta di Mega Altaria-ex. L'illustrazione è molto vivace e viene mostrata in dettaglio, evidenziando i suoi 190 Punti Salute (HP) e il suo attacco.

L'atmosfera cambia drasticamente, passando a un cielo notturno e tempestoso, con pioggia e fulmini. Emerge la carta di Mega Gyarados-ex. Vengono mostrati i suoi 210 HP, l'attacco "Mega Blaster" e la "Regola Megaevoluzione-ex", che spiega le meccaniche di gioco speciali per queste carte.

La scena finale si svolge in un paesaggio roccioso al tramonto, circondato da fiamme. Appare la carta di Mega Blaziken-ex anch'essa con 210 HP e un'illustrazione infuocata. La carta viene poi mostrata come un pezzo da collezione digitale, quasi fosse in una teca.

GCC Pokémon Pocket è disponibile per iOS tramite l'App Store e per Android tramite Google Play. Nel corso dello stesso evento è stata mostrata una nuova modalità di Leggend Pokémon Z-A per Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.

