Ecco quando arriveranno le megaevoluzioni di GCC Pokémon Pocket, vediamo Mega Altaria, Mega Gyarados e Mega Blaziken

Nel corso della finale dei Campionati mondiali della serie Pokémon, The Pokémon Company ha annunciato che le megaevoluzioni arriveranno in GCC Pokémon Pocket a partire da questo autunno, in concomitanza con l'inizio di una nuova stagione. Ha anche pubblicato un nuovo trailer che mostra per la prima volta Mega Altaria-ex, Mega Gyarados-ex e Mega Blaziken-ex . Portano con loro "dolci melodie", "lotte feroci" e "fiamme roventi, stando alla descrizione ufficiale.

Il trailer delle megaevoluzioni di GCC Pokémon Pocket

Il trailer si apre con un montaggio rapido che mostra varie carte Pokémon classiche (come Mewtwo e Charizard) all'interno dell'interfaccia di uno smartphone.

Quindi vengono mostrate diverse carte, evidenziando le illustrazioni e gli effetti olografici digitali, per arrivare alle megaevoluzioni.

La scena si sposta in un cielo sognante pieno di nuvole soffici e colorate. Da qui viene rivelata la carta di Mega Altaria-ex. L'illustrazione è molto vivace e viene mostrata in dettaglio, evidenziando i suoi 190 Punti Salute (HP) e il suo attacco.

L'atmosfera cambia drasticamente, passando a un cielo notturno e tempestoso, con pioggia e fulmini. Emerge la carta di Mega Gyarados-ex. Vengono mostrati i suoi 210 HP, l'attacco "Mega Blaster" e la "Regola Megaevoluzione-ex", che spiega le meccaniche di gioco speciali per queste carte.

La scena finale si svolge in un paesaggio roccioso al tramonto, circondato da fiamme. Appare la carta di Mega Blaziken-ex anch'essa con 210 HP e un'illustrazione infuocata. La carta viene poi mostrata come un pezzo da collezione digitale, quasi fosse in una teca.

GCC Pokémon Pocket è disponibile per iOS tramite l'App Store e per Android tramite Google Play. Nel corso dello stesso evento è stata mostrata una nuova modalità di Leggend Pokémon Z-A per Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.