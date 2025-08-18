Pokémon Champions prenderà il posto di Pokémon: Scarlatto e Violetto ai Campionati Mondiali Pokémon 2026

Nel corso della finale dei Campionati Mondiali Pokémon 2025 è stata annunciata una grande svolta per le prossime edizioni: dal 2026 si gareggerà su un nuovo gioco, il non ancora pubblicato Pokémon Champions . Quindi via Pokémon Scarlatto e Violetto, per fare spazio al nuovo titolo, su cui evidentemente The Pokémon Company punta moltissimo per lo sviluppo della sua serie.

Evoluzione del Campionati Mondiali Pokémon

A rendere il tutto ancora più entusiasmante per i fan della serie, è stato annunciato anche che le Megaevoluzioni torneranno come meccaniche ufficiali.

Fino ad oggi, gli aspiranti campioni mondiali si sono sempre allenati sui capitoli principali più recenti, come Pokémon Scarlatto e Violetto o Spada e Scudo. Con Pokémon Champions, tutto cambia. Non si tratterà di un'avventura con una trama, ma di una piattaforma dedicata interamente alle lotte multigiocatore, progettata per essere più accessibile grazie a un sistema di allenamento semplificato.

Il gioco sarà disponibile sia su Nintendo Switch che su dispositivi mobile e, grazie alla compatibilità con Pokémon Home, permetterà di importare i propri Pokémon, anche se le regole di ammissione per il circuito 2026 sono ancora da definire.

Sviluppato da Game Freak e The Pokémon Works, Pokémon Champions debutterà nel 2026. Resta da capire come questa data di uscita si allineerà con l'inizio della stagione competitiva, che solitamente prende il via subito dopo la conclusione dei Mondiali dell'anno precedente.

Nel corso dello stesso evento, è stato pubblicato un trailer di Leggende Pokémon Z-A dedicato alla modalità Club Lotta Z-A, ed è stato svelato quando arriveranno le megaevoluzioni in GCC Pokémon Pocket.