Tutti gli annunci del Campionato Mondiale Pokémon 2025

Nel corso della finale dei Campionato Mondiale Pokémon 2025 sono stati fatti numerosi annunci relativi alla serie, alcuni maggiori, altri dei semplici aggiornamenti. Vale comunque la pena di riepilogarli tutti, visto che si tratta davvero di tantissime novità, che faranno sicuramente felici i fan della serie. In particolare, si è parlato di megaevoluzioni, di una nuova modalità per Leggende Pokémon Z-A e dell'utilizzo di Pokémon Champions nei prossimi campionati mondiali. Ma andiamo con ordine.

Tutti gli annunci

Si comincia con Pokémon GO e l'annuncio che Eternatus apparirà nell'area di Anaheim. Gli allenatori di zona, o chi ci andrà appositamente, saranno i primi a poter provare una battaglia Eternamax. Vediamo il trailer che mostra i giganteschi Pokémon.

Si prosegue con GCC Pokémon Pocket, che sarà arricchito questo autunno dalle megaevoluzioni. Sono stati mostrati Mega Altaria-ex, Mega Gyarados-ex e Mega Blaziken-ex.

Si passa al gioco mobile Pokémon Unite, che festeggia il suo quarto anniversario con Piplup, Dhelmise, Vaporeon Groudon ed evoluzioni varie, tutti in arrivo a Sky Ruins.

Per quanto riguarda il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, sono state mostrate le nuove megaevoluzioni ex: Mega Gardevoir-ex, Mega Charizard-ex e Mega Lucario-ex.C'è anche un bel video dedicato.

Arriviamo a uno dei piatti forti, ossia Leggende Pokémon Z-A, di cui è stato mostrato un nuovo trailer, per illustrare la modalità Club-Lotta Z-A, che vedrà fino a quattro giocatori competere a chi riesce a sconfiggere più Pokémon entro un certo limite di tempo.

Un altro pezzo forte dell'evento è stato l'annuncio che dai Campionati Mondiali Pokémon 2026 si gareggerà su Pokémon Champions, titolo mobile non ancora pubblicato. Quindi via i capitoli della serie principale, come Pokémon Scarlatto e Violetto o Spada e Scudo, e benvenuta la nuova applicazione dedicata.

Inoltre, i Pokémon megaevoluti saranno ammessi nel primo set di regole delle Lotte Competitive di Pokémon Champions, con i giocatori che dovranno usare l'Omnicerchio per far megaevolvere i Pokémon, incluso il nuovissimo MegaDragonite, scoperto di recente in Leggende Pokémon: Z-A. Il prossimo campionato si svolgereà a San Francisco.

Infine, c'è stato un breve teaser di un evento Pokémon XP, di cui saranno svelati più dettagli in futuro. Per adesso si parla di un'occasione per celebrare tutto ciò che riguarda i Pokémon. Arriverà a San Francisco dal 28 al 30 agosto 2026 e si svolgerà in concomitanza con i Campionati Mondiali Pokémon 2026 presso il Moscone Center.