Rune Factory: Guardians of Azuma ha venduto davvero bene, stando ai dati ufficiali appena annunciati

Marvelous ha annunciato i dati di vendita globali di Rune Factory: Guardians of Azuma, che sono davvero ottimi e parlano di un successo.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   18/08/2025
Uno dei personaggi di Rune Factory: Guardians of Azuma
Marvelous ha annunciato i dati di vendita di Rune Factory: Guardians of Azuma, che tra copie fisiche e digitali ha superato le 500.000 unità piazzate in tutto il mondo. Si tratta di un ottimo risultato, visto come viene celebrato dall'editore e considerando che non stiamo parlando di una mega produzione che deve vendere milioni di copie per andare in pareggio.

Marvelous fa festa

L'editore ha anche pubblicato una nuova illustrazione per festeggiare l'obiettivo raggiunto.

L'illustrazione che festeggia le 500.000 copie vendute da Rune Factory: Guardians of Azuma
Rune Factory: Guardians of Azuma è stato lanciato il 5 giugno 2025 su Nintendo Switch 2, Nintendo Switch e PC (su Steam). I dati di vendita di Famitsu rivelano che in Giappone sono state vendute almeno 75.524 unità per Nintendo Switch e 22.169 unità per Nintendo Switch 2. Non sono noti i dati della versione PC.

Rune Factory: Guardians of Azuma ha ora una data di uscita su PC e Nintendo Switch Rune Factory: Guardians of Azuma ha ora una data di uscita su PC e Nintendo Switch

Si tratta di un gioco di ruolo d'azione mescolato a un simulatore di vita ambientato nelle terre orientali di Azuma. Il giocatore deve combattere contro la diffusione del Flagello, usando i poteri dei Danzaterra, tra mostri da eliminare e campi da coltivare. Non mancano fasi esplorative, edifici da costruire e tutto ciò che caratterizza la serie Rune Factory.

Da notare che Rune Factory: Guardians of Azuma pare essere piaciuto moltissimo ai giocatori, visto che ha l'87% di recensioni positive su Steam.

