Rune Factory: Guardians of Azuma ha venduto davvero bene, stando ai dati ufficiali appena annunciati

Marvelous ha annunciato i dati di vendita di Rune Factory: Guardians of Azuma, che tra copie fisiche e digitali ha superato le 500.000 unità piazzate in tutto il mondo. Si tratta di un ottimo risultato, visto come viene celebrato dall'editore e considerando che non stiamo parlando di una mega produzione che deve vendere milioni di copie per andare in pareggio.