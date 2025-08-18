2

La CPU AMD Ryzen 7 9800X3D è in forte sconto con questi coupon su AliExpress

AliExpress offre una serie di sconto con coupon su vari prodotti tecnologici e anche la CPU AMD Ryzen 7 9800X3D è ora in promozione a un prezzo molto interessante: vediamo i dettagli.

18/08/2025
CPU AMD Ryzen 7 9800X3D

Sono oggi iniziate le offerte di AliExpress che ci permettono fino al 27 agosto (o fino a esaurimento scorte) di acquistare una serie di prodotti in promozione con anche degli utilissimi codici sconto. Ad esempio, possiamo acquistare un processore AMD Ryzen 7 9800X3D a 358,60€, rispetto a un prezzo medio che si aggira tra i 500€ e i 570€. Lo sconto di AliExpress si ottiene usando il codice "ITBTS60" oppure "MULTI60" (a seconda di quelli che sono rimasti disponibili, se uno non funziona provate con l'altro).

Potete trovare la pagina prodotto di AliExpress con AMD Ryzen 7 9800X3D a questo indirizzo. La spedizione parte dalla Francia con tracking; la consegna prevista entro dieci giorni e 90 giorni per i resi gratuiti.

Le caratteristiche della CPU AMD Ryzen 7 9800X3D

Il processore ora in promozione propone 8 core e 16 thread (sbloccati). Questo modello è costruito con Architettura Zen 5 (4 nm) e dispone di una cache da 104 MB (8 L2 + 96 L3). La frequenza è tra i 4,7 GHz e i 5.2 GHz (Boost). Ricordiamo che il dissipatore non è incluso con la CPU.

La confezione della CPU AMD Ryzen 7 9800X3D
La confezione della CPU AMD Ryzen 7 9800X3D

La CPU AMD Ryzen 7 9800X3D è un processore da gaming che garantisce una maggiore velocità della memoria DDR5 ed è equipaggiato con PCle 5.0 per una ottima larghezza di banda.

