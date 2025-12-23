Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii per PC scende ancora di prezzo su Instant Gaming

Su Instant Gaming è disponibile Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii per PC a 19,09 € invece di 60 €. Una volta aggiunta l'IVA al 22%, il prezzo finale sarà di 23,28 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Si tratta in questo caso della versione per Steam . Riscattare il gioco è semplicissimo: una volta acquistato ti arriverà la chiave di gioco. Non dovrai fare altro che copiarla, aprire Steam e, in basso a sinistra, cliccare su "Aggiungi un gioco", poi su "Attiva un prodotto su Steam", incollando la key. Vediamo ora qualche dettaglio su questo titolo affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii in offerta

Goro Majima viene proiettato in un'ambientazione inedita, essendo naufragato su un'isola misteriosa. Privo di memoria, dovrà quindi ricostruire i suoi ricordi e il suo passato, mentre viene coinvolto in una lotta tra ex-yakuza, pirati alla ricerca di un antico tesoro e una lotta tra criminali. In questa avventura potrai personalizzare la tua nave e reclutare una vera e propria ciurma, ma sperimenterai anche battaglie navali e combattimenti corpo a corpo.

Se vuoi saperne di più, ti invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione affinché tu possa avere una panoramica completa di questo gioco e valutarne quindi l'acquisto.