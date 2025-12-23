Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii per PC scende ancora di prezzo su Instant Gaming

1

Tra le offerte di Instant Gaming troviamo Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii per PC. Vediamo quanto costa e tutti i dettagli.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   23/12/2025
Su Instant Gaming è disponibile Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii per PC a 19,09 € invece di 60 €. Una volta aggiunta l'IVA al 22%, il prezzo finale sarà di 23,28 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Si tratta in questo caso della versione per Steam. Riscattare il gioco è semplicissimo: una volta acquistato ti arriverà la chiave di gioco. Non dovrai fare altro che copiarla, aprire Steam e, in basso a sinistra, cliccare su "Aggiungi un gioco", poi su "Attiva un prodotto su Steam", incollando la key. Vediamo ora qualche dettaglio su questo titolo affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Goro Majima viene proiettato in un'ambientazione inedita, essendo naufragato su un'isola misteriosa. Privo di memoria, dovrà quindi ricostruire i suoi ricordi e il suo passato, mentre viene coinvolto in una lotta tra ex-yakuza, pirati alla ricerca di un antico tesoro e una lotta tra criminali. In questa avventura potrai personalizzare la tua nave e reclutare una vera e propria ciurma, ma sperimenterai anche battaglie navali e combattimenti corpo a corpo.

Se vuoi saperne di più, ti invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione affinché tu possa avere una panoramica completa di questo gioco e valutarne quindi l'acquisto.

