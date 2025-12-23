Windows 11: l’ultimo aggiornamento di dicembre rallenta alcuni PC, sul web proliferano le lamentele degli utenti

L'aggiornamento di dicembre 2025 per Windows 11, pensato da Microsoft per rafforzare sicurezza e stabilità del sistema operativo, sta creando non pochi malumori tra alcuni utenti. Invece di migliorare l'esperienza complessiva, diversi PC hanno iniziato a mostrare rallentamenti evidenti subito dopo l'installazione dell'update cumulativo KB5072033, distribuito alle versioni 24H2 e 25H2 di Windows 11.
Secondo le segnalazioni, il problema si manifesta con un aumento dell'utilizzo di CPU, memoria e disco, accompagnato da una generale sensazione di scarsa reattività del sistema. L'origine del comportamento sembra legata a una modifica introdotta in modo piuttosto discreto a un servizio di sistema chiamato AppX Deployment Service, o AppXSVC.
Ulteriori dettagli su AppXSVC di Windows 11
Questo servizio (AppXSVC) è responsabile dell'installazione e dell'aggiornamento delle applicazioni provenienti dal Microsoft Store, incluse quelle preinstallate come Calcolatrice, Foto e altri strumenti di base. Prima dell'aggiornamento di dicembre, AppXSVC era configurato con avvio "Manuale", quindi si attivava solo quando necessario. Con l'update, invece, Microsoft ha cambiato l'impostazione in "Automatico", costringendo il servizio ad avviarsi già durante il boot e a restare attivo in background, talvolta riavviandosi ripetutamente.
Per molti utenti questo cambiamento è passato inosservato, ma su alcuni sistemi l'impatto sulle prestazioni è risultato evidente. In realtà, i problemi legati ad AppXSVC non sono una novità assoluta: segnalazioni simili esistono da anni, ma l'aggiornamento di dicembre sembra aver accentuato il fenomeno.
Secondo Microsoft, questo update di Windows 11, dovrebbe migliorare l'affidabilità di alcuni scenari
La situazione è diventata particolarmente delicata negli ambienti aziendali. In contesti gestiti da team IT, il comportamento irregolare del servizio ha generato una valanga di avvisi nei sistemi di monitoraggio, come Zabbix, che interpretano i continui arresti e riavvii come crash. Alcuni amministratori hanno riferito di aver dovuto disattivare manualmente gli alert per evitare un sovraccarico di notifiche.
Microsoft ha successivamente riconosciuto il cambiamento in un documento di supporto, spiegando che l'impostazione automatica di AppXSVC è stata introdotta per migliorare l'affidabilità in specifici scenari. L'azienda ha però avvertito che disabilitare il servizio potrebbe compromettere il corretto aggiornamento delle app dello Store.