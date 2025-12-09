Microsoft aggiornerà Windows 11 per migliorare le prestazioni dei giochi nel 2026

Microsoft si è impegnata ad aggiornare Windows 11 per migliorare le prestazioni dei giochi: un'operazione che la casa di Redmond attuerà nel corso del 2026 con l'obiettivo dichiarato di rendere la sua piattaforma "il posto migliore in cui giocare".
L'azienda ha indicato una serie di punti a cui si dedicherà in particolare: migliorare la gestione dei carichi di lavoro in background, ottimizzare l'impiego dell'energia, perfezionare lo stack grafico e aggiornare i driver.
L'idea è semplice ma ambiziosa: alleggerire il sistema operativo nelle sue attività di contorno, dunque tutte quelle non necessarie al gaming, così da concentrare le risorse messe a disposizione da CPU, GPU e memoria esclusivamente per i giochi.
Insomma, Microsoft punta a migliorare in maniera sostanziale l'ottimizzazione del suo sistema operativo, attivandosi stavolta in maniera risoluta per cambiare le cose.
Un sistema rivoluzionato
Non solo la Xbox Full Screen Experience, dunque: la strategia di Microsoft per rilanciare il gaming su Windows 11 passa attraverso tecnologie come Auto SR, un upscaling automatico che non richiede alcun intervento da parte degli sviluppatori; oppure Advanced Shader Delivery, che carica gli shader dei giochi in anticipo.
Naturalmente dietro questo rinnovato impegno c'è anche e soprattutto la volontà di spingere i tantissimi utenti che ancora utilizzano Windows 10 a effettuare l'upgrade e passare dunque a un Windows 11 rinnovato sotto il profilo delle prestazioni.