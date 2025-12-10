5

Activision svela che cambierà il modo in cui pubblica i Call of Duty

Call of Duty non sarà più pubblicato come fatto fino ad oggi: Activision ha svelato che non arriveranno anno dopo anno giochi della stessa sottosaga.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   10/12/2025
Due soldati di Call of Duty Black Ops 7
Call of Duty: Black Ops 7
Call of Duty: Black Ops 7
Activision ha pubblicato un nuovo messaggio tramite il sito ufficiale di Call of Duty, ammettendo che Black Ops 7 non è stato in grado di soddisfare i giocatori e facendo quindi una grossa promessa che rivoluzionerà il modo in cui la saga verrà sviluppata.

Non verranno più pubblicati dei capitoli di CoD della stessa sottosaga (come Black Ops o Modern Warfare) per più anni di seguito.

Il messaggio di Activision su Call of Duty

Activision ha scritto: "Call of Duty ha riscosso un successo duraturo grazie a tutti voi, una community appassionata che esige l'eccellenza e non merita nulla di meno. Sappiamo anche che per alcuni di voi il franchise non ha soddisfatto pienamente le aspettative. Per essere chiari, sappiamo cosa vi aspettate e vi assicuriamo che soddisfaremo, e supereremo, tali aspettative man mano che andremo avanti."

Inoltre, l'editore spiega: "Non pubblicheremo più giochi Modern Warfare o Black Ops uno dopo l'altro. I motivi sono molti, ma quello principale è garantire un'esperienza assolutamente unica ogni anno. Promuoveremo un'innovazione significativa, non incrementale. Anche se oggi non condividiamo questi piani, non vediamo l'ora di farlo quando sarà il momento giusto."

Infine, si chiude con una rassicurazione: "Per essere chiari, il futuro di Call of Duty è molto solido e crediamo che i giorni migliori debbano ancora venire, vista la profondità e il talento dei nostri team di sviluppo. Abbiamo costruito la prossima era di Call of Duty, che offrirà esattamente ciò che desiderate, insieme ad alcune sorprese che faranno progredire il franchise e il genere. Non vediamo l'ora di darvi il benvenuto, ascoltarvi e andare avanti insieme."

Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Call of Duty: Black Ops 7.

