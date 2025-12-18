2

Call of Duty: Black Ops 7 celebra CODMAS e lancia la prova gratuita

Come ogni anno, è tempo di CODMAS per Call of Duty e Black Ops 7 celebra l'evento con tante novità, fra cui la già annunciata prova gratuita che durerà fino al 22 dicembre.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   18/12/2025
Il Rimpiazzatore in versione natalizia per Call of Duty: Black Ops 7
Call of Duty: Black Ops 7 celebra CODMAS, l'evento che ormai da diversi anni caratterizza il Natale della serie Activision e che porta con sé tante divertenti novità a tema fra skin coi maglioni, armi colorate e modalità a tempo limitato.

C'è tuttavia anche altro da festeggiare, ad esempio la prova gratuita che fino al 22 dicembre consentirà a chiunque di provare l'esperienza multiplayer e la modalità Zombie di Black Ops 7 senza pagare assolutamente nulla.

Durante questo periodo verrà messa a disposizione di tutti gli utenti una selezione di mappe e modalità online, fra cui lo scenario rimasterizzato di Nuketown 2025 e il capitolo Ceneri dei Dannati dell'esperienza Zombie.

Treyarch vuole che proviate Call of Duty: Black Ops 7 gratuitamente Treyarch vuole che proviate Call of Duty: Black Ops 7 gratuitamente

Tornando invece all'evento CODMAS, avremo la possibilità di ammirare la mappa Sleighjacked addobbata per le feste, oppure di cimentarci con il moshpit di Holiday Havoc per un mix di modalità unite dall'atmosfera natalizia.

Un flop di successo

Sebbene le vendite del gioco siano state chiaramente inferiori alle aspettative, Call of Duty: Black Ops 7 è stato il gioco più venduto a novembre negli USA e questo dato non tiene conto dei numerosi utenti che hanno provato l'esperienza su Xbox Game Pass.

Ad ogni modo, d'ora in avanti verrà cambiato il modo in cui vengono pubblicati gli episodi di Call of Duty, e in particolare non accadrà più che due capitoli appartenenti alla stessa saga vengano lanciati uno di seguito all'altro, come accaduto appunto a Black Ops 6 e Black Ops 7.

