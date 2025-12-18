Capcom ha annunciato un nuovo Resident Evil Showcase, con annunci e novità sulla serie

Tuttavia, non è escluso che l'evento possa anche trattare di altro, sempre all'interno della serie Resident Evil, considerando le dimensioni ormai assunte dal franchise all'interno delle produzioni di Capcom.

Nel messaggio su X, riportato qui sotto, non vengono evidenziati contenuti particolari, ma si parla di "novità" su Resident Evil Requiem , ovviamente, considerando che il nuovo capitolo della serie ha la data di uscita fissata per il 27 febbraio e necessita dunque di qualche approfondimento ulteriore prima del suo arrivo sul mercato.

Grandi novità sono in arrivo all' inizio del 2026 con il Resident Evil Showcase , un evento di presentazione interamente dedicato alla serie horror di Capcom che tornerà all'inizio del prossimo anno in base a quanto annunciato dal publisher nelle ore scorse.

C'è spazio per altro oltre a Resident Evil Requiem?

Un nuovo Resident Evil Showcase si terrà dunque all'inizio del 2026, e possiamo immaginare che avvenga prima dell'uscita di Resident Evil Requiem, dunque tra gennaio e febbraio, in attesa di conferme sulla sua data precisa.



Il nuovo capitolo sarà ovviamente al centro dell'attenzione, considerando che è la prossima uscita maggiore, ma non sono esclude eventuali altre notizie su progetti differenti, come lo strategico mobile Resident Evil: Survival Unit ma forse anche altro.

Considerando le dimensioni di Resident Evil Requiem, è improbabile che emergano informazioni su altri capitoli di spessore della serie appena prima del lancio del nuovo titolo della serie principale, ma qualche voce di corridoio punta sulla possibilità che Resident Evil Code: Veronica Remake possa essere annunciato nel 2026, dunque possiamo forse sperare in qualche accenno su questo.

In ogni caso non ci resta che attendere informazioni più precise su quando si terrà questo evento di presentazione speciale.