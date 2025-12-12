I giapponesi hanno ribattezzato il Leon Kennedy di Resident Evil Requiem in "lo zio bono"

Capcom ha svelato durante i TGA 2025, non troppo a sorpresa viste le fughe di notizie dei giorni precedenti , Grace Ashcroft non sarà l'unico personaggio giocabile di Resident Evil Requiem , ma sarà accompagna da un personaggio storico: Leon S. Kennedy . Si tratta di una versione attempata del personaggio, che però è piaciuta moltissimo al pubblico giapponese, tando da averlo ribattezzato "lo zio bono" .

Quelle rughe così sexy

Ad esempio, in un post su X possiamo leggere: "Leon è troppo affascinante in Resident Evil: Requiem... E davvero qui ha 49 anni? (nel 2026) Invecchiato come il buon vino..."

In un altro, viene aggiunto: "Non è più il bel ragazzo giovane e fresco di Resident Evil 4; è diventato un ikeoji!!! Leon è bellissimo anche così."

Avvicinandosi ai 50 anni, il design di Leon nel nuovo titolo gli ha fatto guadagnare in Giappone il titolo di ikeoji (イケおじ, "uomo maturo e affascinante"). Persino coloro che non erano particolarmente interessati a Requiem sembrano aver cambiato idea dopo l'annuncio. "Stavo per ignorare completamente Resident Evil 9, ma questo mi ha davvero fatto venire voglia di giocarlo", ha scritto un fan su X. "Ho deciso di comprare RE9 solo per questo", ha commentato un altro.

Ciononostante, vista la sua età, alcuni utenti hanno iniziato a esprimere preoccupazioni sul fatto che il personaggio possa essere costretto a missioni fisicamente (e mentalmente) estenuanti. "Sono felice per Leon, ma sento anche che sia quasi il momento di lasciarlo riposare", ha scritto un fan.

Persino Hideki Kamiya, il director di Resident Evil 2, titolo che segnò il debutto di Leon, ha commentato ironicamente il ritorno del personaggio, scherzando su come i protagonisti Capcom invecchino a ogni nuovo gioco: "È quasi preoccupante quanto Leon, Dante e Ryu stiano diventando dei vecchietti giorno dopo giorno."

Un altro post di Kamiya afferma: "Zio Leon... spero almeno che nella vecchiaia possa vivere felice..."

Inoltre, l'aggiunta di Leon non rappresenta solo un fanservice per i veterani della saga, ma anche una scelta utile a diversificare il gameplay di Requiem. La parte di Grace punterà maggiormente su horror ed esplorazione, mentre l'esperienza e le capacità fisiche di Leon permetteranno al gioco di esplorare a fondo il lato action. Si spera che, questa volta, Leon e Grace possano finalmente concludere la storia e lasciare che il poliziotto goda del lieto fine che i fan (e lo stesso Kamiya) desiderano per lui.

Per il resto, vi ricordiamo che Resident Evil Requiem uscirà il 27 febbraio 2026 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.