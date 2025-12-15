Leon e Grace sono due figure agli antipodi in Resident Evil Requiem

Il director di Resident Evil Requiem, Koji Nakanishi, ha spiegato nel corso di un'intervista con Famitsu che Leon Kennedy e Grace Ashcroft sono due figure agli antipodi, estremamente diversi fra di loro.

"Grace è la persona più spaventata nella storia di Resident Evil, mentre Leon è il personaggio più forte", ha detto Nakanishi. "Penso che uno dei punti di forza del gioco sarà vedere come questi due personaggi così contrastanti andranno a interagire fra loro."

"Abbiamo sviluppato Resident Evil Requiem di modo da valorizzare al massimo il contrasto fra i personaggi di Leon e Grace. Si tratta di un'esperienza di gameplay diversa da qualsiasi altra cosa si sia vista prima nella serie, quindi spero che le darete una possibilità."

L'intenzione di Capcom è insomma quella di costruire l'esperienza attorno a due estremi: da un lato la fragilità, la paura costante e l'insicurezza; dall'altro il coraggio, l'esperienza e la forza di chi ha già avuto a che fare con l'orrore in più di un'occasione.