Leon e Grace sono due figure agli antipodi in Resident Evil Requiem

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   15/12/2025
Grace Ashcroft in Resident Evil Requiem


Il director di Resident Evil Requiem, Koji Nakanishi, ha spiegato nel corso di un'intervista con Famitsu che Leon Kennedy e Grace Ashcroft sono due figure agli antipodi, estremamente diversi fra di loro.

"Grace è la persona più spaventata nella storia di Resident Evil, mentre Leon è il personaggio più forte", ha detto Nakanishi. "Penso che uno dei punti di forza del gioco sarà vedere come questi due personaggi così contrastanti andranno a interagire fra loro."

"Abbiamo sviluppato Resident Evil Requiem di modo da valorizzare al massimo il contrasto fra i personaggi di Leon e Grace. Si tratta di un'esperienza di gameplay diversa da qualsiasi altra cosa si sia vista prima nella serie, quindi spero che le darete una possibilità."

L'intenzione di Capcom è insomma quella di costruire l'esperienza attorno a due estremi: da un lato la fragilità, la paura costante e l'insicurezza; dall'altro il coraggio, l'esperienza e la forza di chi ha già avuto a che fare con l'orrore in più di un'occasione.

Finalmente è stato annunciato

Resident Evil Requiem ha confermato la presenza di Leon con un trailer durante i The Game Awards, ponendo fine alle voci che circolavano ormai da tempo sul ritorno del personaggio dopo gli eventi di Resident Evil 2, Resident Evil 4 e Resident Evil 6, fra gli altri.

Al di là dei discorsi relativi alle differenze fra lui e Grace, c'è da dire anche che con questa mossa Capcom punta a inserire nel nuovo capitolo della saga "il meglio dei due mondi", con una figura che rappresenta gli episodi classici e una new entry assoluta a portare avanti il filone inaugurato con RE 7 biohazard.

