Pokémon Scarlatto e Violetto presentano il nuovo Raid Teracristal con due Pokémon paradosso leggendari

L'appuntamento è fissato alle 01:00 italiane del 19 dicembre fino al 4 gennaio . In Pokémon Scarlatto apparirà Acquecrespe con teratipo Acqua, mentre Fogliaferrea con teratipo Folletto sarà in Violetto.

È tempo per un altro evento Raid Teracristal per i giocatori Pokémon Scarlatto e Violetto , che tra pochi giorni potranno affrontare nuovamente Acquecrespe e Fogliaferrea , le versioni paradosso dei leggendari Suicune e Virizion.

Come prendere parte ai Raid Teracristal

Se avete già ottenuto uno di questi due Pokémon in un precedente evento non sarà possibile catturarli una seconda volta, ma potrete comunque unirvi alla lotta per dare una mano ai giocatori online e ottenere le ricompense per il completamento del raid, come Caramelle Rare e vari oggetti utili.

Acquecrespe a sinistra e Fogliaferrea a destra

Vi ricordiamo che per partecipare agli eventi Raid Teracristal è necessario connettere Nintendo Switch o Switch 2 a Internet e scaricare le ultime informazioni dal PokéPortale tramite il menu di gioco. Gli scontri possono essere affrontati in solitaria, con l'aiuto di allenatori guidati dall'IA, oppure in modalità multiplayer online con amici e altri giocatori. In quest'ultimo caso è richiesta una sottoscrizione attiva a Nintendo Switch Online.