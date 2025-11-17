Il nuovo Raid Teracristal di Pokémon Scarlatto e Violetto ha come protagonista Goodra con Teratipo fisso

L'appuntamento è fissato per il weekend del 21-23 novembre . Chi non riuscirà a partecipare avrà una seconda occasione la settimana successiva, tra il 28 e il 30 novembre.

Proseguono a ritmo regolare gli eventi Raid Teracristal di Pokémon Scarlatto e Violetto , che questo fine settimana metteranno alla prova i giocatori con una nuova sfida dedicata a Goodra , pseudo-leggendario di tipo Drago introdotto in X e Y e forma finale di Goomy.

Un Goodra con Emblema della Forza Assoluta e Teratipo Acqua

Secondo i dettagli ufficiali, il Goodra dell'evento apparirà nei Raid a 7 stelle. Oltre all'Emblema della Forza Assoluta, avrà un Teratipo fisso di tipo Acqua. Come di consueto, sarà possibile catturare un solo esemplare per salvataggio. Una volta aggiunto alla propria collezione, si potrà comunque continuare ad affrontarlo nei Raid per tutta la durata dell'evento, così da ottenere le altre ricompense disponibili, tra cui Caramelle Rare e vari oggetti utili.

Per partecipare agli eventi Raid Teracristal è necessario connettere Nintendo Switch o Switch 2 a Internet e scaricare le ultime informazioni dal PokéPortale tramite il menu di gioco. Gli scontri possono essere affrontati in solitaria, con l'aiuto di allenatori guidati dall'IA, oppure in modalità multiplayer online con amici e altri giocatori. In quest'ultimo caso è richiesta una sottoscrizione attiva a Nintendo Switch Online.

Restando in tema Pokémon, da pochi giorni è disponibile nei negozi italiani Megadimensione - Fiamme Spettrali, la nuova e attesa espansione del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon.