Pokémon Scarlatto e Violetto svelano un nuovo evento Raid Teracristal con due Pokémon Paradosso

Anche se ormai poche settimane al lancio di Leggende Pokémon: Z-A, non rallenta il ritmo per gli eventi Raid Teracristal di Pokémon Scarlatto e Violetto. Game Freak ha dato appuntamento ai giocatori per un nuova sfida con protagonisti Lunaruggente e Ereoeferreo.

I due Pokémon Paradosso appariranno nei Raid Teracristal dalle 02:00 italiane di venerdì 3 ottobre fino alla stessa ora di lunedì 13 ottobre. Lunaruggente apparirà solo in Pokémon Scarlatto nei raid a 7 stelle ed è la versione Paradosso di Salamence. Avrà il teratipo fisso di tipo Drago. Eroeferreo, invece, apparirà solo in Pokémon Violetto ed è la versione futuristica di Gardevoir. Avrà il teratipo Folletto.