Pokémon Scarlatto e Violetto svelano un nuovo evento Raid Teracristal con due Pokémon Paradosso

Game Freak ha svelato il prossimo evento Raid Teracristal di Pokémon Scarlatto e Violetto. Questa volta i giocatori affronteranno due Pokémon Paradosso.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   29/09/2025
Un allenatore di Pokémon Scarlatto e Violetto
Pokémon Scarlatto
Pokémon Scarlatto
Anche se ormai poche settimane al lancio di Leggende Pokémon: Z-A, non rallenta il ritmo per gli eventi Raid Teracristal di Pokémon Scarlatto e Violetto. Game Freak ha dato appuntamento ai giocatori per un nuova sfida con protagonisti Lunaruggente e Ereoeferreo.

I due Pokémon Paradosso appariranno nei Raid Teracristal dalle 02:00 italiane di venerdì 3 ottobre fino alla stessa ora di lunedì 13 ottobre. Lunaruggente apparirà solo in Pokémon Scarlatto nei raid a 7 stelle ed è la versione Paradosso di Salamence. Avrà il teratipo fisso di tipo Drago. Eroeferreo, invece, apparirà solo in Pokémon Violetto ed è la versione futuristica di Gardevoir. Avrà il teratipo Folletto.

Come prendere parte ai Raid Teracristal

Per prendere parte ai Raid Teracristal, è necessario connettere il vostro Nintendo Switch a Internet e scaricare le ultime notizie dal Poké Portale dal menu di gioco.

Leggende Pokémon: Z-A, lo abbiamo giocato a Luminopoli sulla Torre Prisma! Leggende Pokémon: Z-A, lo abbiamo giocato a Luminopoli sulla Torre Prisma!

I Raid Teracristal sono scontri di alto livello che potete affrontare assieme a compagni guidati dall'IA o in multiplayer online con altri giocatori. Nel secondo caso è necessario avere una sottoscrizione a Nintendo Switch Online attiva. Ci sono anche altre condizioni per prendere parte ai raid a 7 stelle: dovrete completare la storia e ottenere il titolo di miglior Allenatore dell'Accademia e aver vinto almeno 10 Raid a 4 o 5 stelle.

Rimanendo in tema, pochi giorni fa è stata annunciata la Busta Deluxe ex di GCC Pokémon Pocket, l'espansione che garantisce la presenza di almeno una carta da quattro diamanti in ogni busta.

