Wolfenstein 3 è in sviluppo, per varie fonti, ma potrebbe esserci anche altro da MachineGames

Tra le tante voci di corridoio che sono emerse in questo inizio 2026 sui team di Xbox Game Studios, un paio di considerazioni sono emerse anche su MachineGames, in particolare sul fatto che Wolfenstein 3 pare sia in sviluppo, ma potrebbe esserci anche un altro gioco.

Il vero e proprio terzo capitolo della serie di sparatutto in prima persona è in effetti atteso da anni dai fan, in quanto la storia è rimasta in attesa di un vero e proprio finale conclusivo, considerando che Wolfenstein: Youngblood è uno spin-off non del tutto collegato ai due capitoli precedenti.

In molti si aspettano dunque l'arrivo di Wolfenstein 3 e questo sembra sia effettivamente in sviluppo presso MachineGames, con la questione che sarebbe stata confermata da varie fonti.