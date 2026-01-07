Wolfenstein 3 è in sviluppo, per varie fonti, ma potrebbe esserci anche altro da MachineGames

Tra le tante voci di corridoio che sono emerse in questo inizio 2026 sui team di Xbox Game Studios, un paio di considerazioni sono emerse anche su MachineGames, in particolare sul fatto che Wolfenstein 3 pare sia in sviluppo, ma potrebbe esserci anche un altro gioco.
Il vero e proprio terzo capitolo della serie di sparatutto in prima persona è in effetti atteso da anni dai fan, in quanto la storia è rimasta in attesa di un vero e proprio finale conclusivo, considerando che Wolfenstein: Youngblood è uno spin-off non del tutto collegato ai due capitoli precedenti.
In molti si aspettano dunque l'arrivo di Wolfenstein 3 e questo sembra sia effettivamente in sviluppo presso MachineGames, con la questione che sarebbe stata confermata da varie fonti.
C'è anche uno sparatutto in stile Rainbow Six Siege?
L'esistenza di Wolfenstein 3 è stata riferita nell'ormai noto report di Jez Corden su Windows Central, incentrato sui lavori in corso presso Xbox e comprendente anche informazioni sulla prossima Xbox, sui protagonisti del Developer Direct, sulla remaster di Fallout 3 e sullo sparatutto di StarCraft, ma non è l'unico a riferire la questione.
Anche Kotaku corrobora l'informazione, portando dunque ulteriore sostanza alla voce sul ritorno della serie di sparatutto in prima persona nel prossimo periodo, anche se al momento non è chiaro quale sia il possibile periodo di uscita.
Con il 40° anniversario di Bethesda in avvicinamento e una serie TV di Wolfenstein in programma, potrebbe essere giunto il momento di annunciare anche Wolfenstein 3, il quale potrebbe anche non essere l'unico progetto in corso presso il team, che di recente si è imposto all'attenzione con Indiana Jones e L'Antico Cerchio.
Secondo Corden, MachineGames starebbe lavorando anche a un nuovo sparatutto multiplayer sullo stile di Rainbow Six Siege, cosa che potrebbe risultare decisamente interessante ma che ancora non ha trovato ulteriori riscontri.