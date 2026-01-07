La prossima Xbox sarebbe basata su Windows: un report svela cosa vuole fare Microsoft

Grazie alla collaborazione con AMD, la nuova macchina da gioco userà una interfaccia gestita con la "Full Screen Experience" dell'app Xbox per PC : Microsoft sarebbe al lavoro per fare in modo che l'applicazione sia in grado di funzionare al meglio in questo modo.

Un nuovo report di Windows Central ha svelato nuovi dettagli sulla prossima console di Microsoft : questa console sarà infatti completamente basata su Windows .

Cosa svela il report sulla prossima Xbox

Secondo il rapporto giornalistico, l'unica vera grande differenza tra la prossima Xbox e un PC tradizionale sarà la capacità della nuova console di eseguire i giochi per Xbox One e Xbox Series X | S, permettendo ai giocatori di usare la propria libreria di videogiochi con la prossima console. La presidente di Xbox ha inoltre già confermato che la nuova Xbox sarà retrocompatibile e ha anche indicato che sarà "potenziata dall'IA".

Sarah Bond, la presidente di Xbox

Windows Central parla anche di "credibili rumor" riguardo a un PC Xbox prodotto da terze parti nel 2026: non è però una informazione realmente verificata e la fonte dice di prenderla per il momento con le pinze.

A scrivere il report è il giornalista e insider Corden che aveva già in precedenza dichiarato che la prossima Xbox avrebbe puntato a un'esperienza più da PC.

Segnaliamo infine che Xbox Game Pass ha annunciato i nuovi giochi in arrivo a gennaio, con Star Wars Outlaws e RE: Village.