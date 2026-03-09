L'attore di Master Chief si scaglia contro Trump per l'uso di Halo in un video di propaganda

All'interno del filmato compaiono spezzoni tratti da vari film come Braveheart, Top Gun, Tropic Thunder e anche videogiochi come Halo 2 , cosa che ha scatenato la reazione di Downes.

Nei giorni scorsi, l'account social ufficiale della Casa Bianca si è reso protagonista di un altro post alquanto sconcertante, in cui vengono mischiati vari spezzoni tratti da diversi prodotti di intrattenimento a filmati di guerra, veicolando un messaggio di sostegno all' attacco di USA e Israele all'Iran con toni dal gusto quantomeno discutibile.

Steve Downes, storica voce di Master Chief nella serie Halo, si è duramente scagliato contro Casa Bianca e presidente Trump per l'uso di Halo all'interno di un recente video di propaganda a sostegno dell'attacco all'Iran che l'attore definisce senza mezzi termini "pornografia bellica".

Master Chief contro il "war porn" della Casa Bianca

In particolare, nel video è possibile vedere uno spezzone di una scena d'intermezzo di Halo 2 in cui Master Chief si riferisce al fatto di "concludere la battaglia" ("finish the fight"), diventato una sorta di slogan per la serie, di cui la Casa Bianca pare essersi appropriata.



Ebbene, la cosa non è affatto andata già all'attore e voce storica di Master Chief, che si è dimostrato disgustato dall'uso della sua performance per un video di "war porn" propagandistico, chiedendone la rimozione immediata.

"Sono venuto a conoscenza dell'esistenza di almeno un video propagandistico, prodotto o quantomeno approvato dalla Casa Bianca, che utilizza immagini di Master Chief e la mia voce per sostenere la guerra in Iran", ha dichiarato Downes in un commento pubblicato su X nelle ore scorse.

"Vorrei chiarire una volta per tutte che non ho partecipato né sono stato consultato, né approvo l'uso della mia voce in questo video o il messaggio che esso trasmette. Chiedo che i produttori di questo disgustoso e infantile porno di guerra rimuovano immediatamente la mia voce".

Non è la prima volta che la Casa Bianca si prodiga in operazione di questo tipo: avevamo già visto di recente Trump in veste di Master Chief e l'uso di Pokémon e Pokémon Pokopia per messaggi propagandistici, cosa che ha scatenato la reazione di Nintendo e The Pokémon Company.