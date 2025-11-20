Press Start to Learn 3.0 porta per la terza volta l'alfabetizzazione videoludica nelle scuole

Ci fa piacere segnalare il ritorno dell'iniziativa Press Start to Learn con l'edizione 3.0 . Si tratta di un tentativo, fatto dall'associazione IVIPRO, di portare i videogiochi nelle scuole, che vengono definite "il contesto ideale per ampliare le possibilità di conoscenza critica e consapevole, per proporre percorsi di alfabetizzazione e integrazione tra i linguaggi tradizionali e i nuovi linguaggi del digitale." I videogiochi, in questo senso, sono visti come "esperienze di cultura partecipativa; spazi di condivisione creativa in cui mettere in campo competenze individuali e relazionali." Bello, vero?

Tutti i dettagli

La nuova edizione, proposta dall'Associazione IVIPRO in partnership con il Dipartimento di Scienze dell'Educazione "Giovanni Maria Bertin" dell'Università di Bologna, prosegue le esperienze delle precedenti (2022/23 e 2024/25) con due cicli di incontri: uno per studenti delle scuole superiori e uno per docenti.

La locandina di Press Start to Learn 3.0

Novità assoluta di questa terza edizione è la sezione Press Start to Learn for Kids, che coinvolgerà per la prima volta anche le scuole dell'infanzia e le primarie. PSTL4K intende mescolare linguaggi analogici e digitali per promuovere l'educazione all'immagine e l'espressione di sé attraverso la pratica artistica e creativa.

In parallelo, si cercherà inoltre di porre l'attenzione sulla dimensione relazionale con le famiglie: tra gli eventi di restituzione anche alcuni incontri a scuola, rivolti ai genitori, per condividere i risultati dei percorsi e approfondire insieme il potenziale didattico dei videogiochi.

Sono otto gli istituti coinvolti, tra Emilia-Romagna, Lombardia e Toscana: l'Istituto Statale di Istruzione Tecnica Bassi-Burgatti di Cento (FE), l'Istituto Tecnico e Professionale Luigi Bucci di Faenza (RA), il Liceo Artistico Duccio Di Buoninsegna di Siena, il Liceo Artistico Vincenzo Foppa di Brescia, il Liceo Artistico Policarpo Petrocchi di Pistoia, l'Istituto Comprensivo di Calderara di Reno (BO), l'Istituto Comprensivo di Castel Maggiore (BO), l'Istituto Comprensivo Sant'Agata Bolognese (BO). Press Start to Learn 3.0 è realizzata nell'ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MiC-Ministero della Cultura e MIM-Ministero dell'Istruzione e del Merito. Se vi interessa, c'è anche una pagina ufficiale da consultare.