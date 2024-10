IVIPRO prova a portare i videogiochi nelle scuole con Press Start to Learn 2.0

Torna Press Start to Learn dell'associazione IVIPRO, con l'edizione 2.0, che mira a portare i videogiochi all'interno delle scuole in forma istituzionale. Si tratta di un percorso di alfabetizzazione videoludica che riguarderà quattro istituti secondari di secondo grado siti in Emilia-Romagna, Lombardia e Toscana.

"Il videogioco è un medium molto utilizzato ma spesso considerato non compatibile con la didattica, se non addirittura dannoso per studenti e studentesse." Premette il comunicato ufficiale, parlando poi di un "pregiudizio da sfatare, per invitare piuttosto a una scoperta consapevole e attiva del potenziale culturale del medium, opportunamente messo in relazione con diversi contesti disciplinari."