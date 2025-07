The Gameful Forum è un nuovo evento dedicato alle potenzialità educative dei videogiochi

L'associazione IVIPRO ha annunciato la nascita di The Gameful Forum , un nuovo evento tutto italiano dedicato alle potenzialità educative dei videogiochi . Il primo episodio si terrà online venerdì 3 ottobre 2025. La cadenza degli episodi sarà irregolare e potranno svolgersi online o in presenza. Si parlerà delle relazioni tra videogiochi, scuola e formazione.

Un'iniziativa importante

"Perché estromettere dai contesti didattici un oggetto che fa sempre più spesso parte della nostra quotidianità? E perché, per esempio, videogioco e studio devono essere visti come due poli contrapposti?" si chiedono gli organizzatori, spiegando poi che l'obiettivo di The Gameful Forum è promuovere un uso consapevole del medium videoludico per disseminare le sue potenzialità in ambito educativo.

Logo dell'evento

L'iniziativa si rivolge non solo a scuole, insegnanti ed educatori/educatrici, ma anche a istituzioni e studi di sviluppo che si occupano di didattica.

Perché The Gameful Forum? Gameful, perché include panel e workshop ludici e creativi. Per parlare di videogame a scuola, e non solo, e per giocare insieme alla ricerca di nuovi spunti e stimoli. Forum, perché è un luogo di confronto, condivisione e networking, incentrato sul dialogo tra i/le partecipanti.

Il primo episodio è stato promosso dall'Associazione IVIPRO con il patrocinio del Dipartimento di Scienze dell'Educazione "G.M. Bertin" dell'Università di Bologna e sarà strutturato in panel, workshop e momenti di networking.

Il comunicato stampa ufficiale avverte che il programma completo sarà disponibile da fine agosto, in concomitanza con l'apertura delle registrazioni gratuite. Nel frattempo, è aperta da oggi la Call for Presentations per individuare iniziative italiane che abbiano saputo includere videogiochi o esperienze immersive/interattive digitali all'interno di percorsi didattici e formativi. I progetti selezionati avranno l'opportunità di essere presentati in occasione del primo episodio di The Gameful Forum.

Per altri dettagli e aggiornamenti, potete fare riferimento alla pagina ufficiale.