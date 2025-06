Gli IVIPRO DAYS tornano a Trieste, per esplorare ancora il legame tra videogiochi, cultura e territorio

IVIPRO ha annunciato che anche quest'anno sarà la città di Trieste a ospitare l'edizione 2025 degli IVIPRO DAYS , appuntamento incentrato sul ruolo e sulle potenzialità del videogioco come risorsa per raccontare il territorio e il patrimonio culturale .

Altre tappe

Comunque sia, la stagione degli eventi videoludici promossi dall'Associazione IVIPRO si aprirà già a settembre con IVIPRO DAY/Off, il primo di una serie di appuntamenti sparsi sul territorio italiano, dedicati al ruolo del videogioco all'interno dell'ecosistema audiovisivo.

Una suggestiva cupola

Secondo il calendario che c'è stato fornito, La prima tappa sarà a Prato, il 19 settembre. Un pomeriggio, organizzato da IVIPRO in collaborazione con Toscana Film Commission e Manifatture Digitali Cinema, che si concentrerà sulle opportunità per chi produce e per chi tutela il patrimonio, con focus professionalizzanti e case study che offriranno a professioniste/i del settore audiovisivo e a istituzioni culturali, ma anche a studenti/esse e appassionate/i, un'occasione per avvicinarsi a questo mondo e comprenderne le logiche.

Gli eventi proseguiranno per tutto il mese di ottobre con le anteprime online che precederanno gli IVIPRO DAYS. Un'edizione 2025 ancor più ricca, che passa da due a tre giornate in presenza, con nuovi momenti di incontro business-oriented in compagnia di ospiti italiani e internazionali.

In parallelo a questi eventi, che saranno accessibili gratuitamente previa registrazione, sono in programma nuovi corsi di formazione sul tema del game design per il territorio.