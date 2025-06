Atomic Heart 2 avrà elementi GDR più profondi e le scelte del giocatore avranno un peso sulla trama

Dopo l'ottimo esordio del primo capitolo, Mundfish ora ambizioni ancora più grandi per Atomic Heart 2 : non vuole semplicemente creare un sequel in linea con il predecessore, ma espandere la struttura di gioco includendo elementi GDR più marcati e maggiore peso alle decisioni dei giocatori .

Le parole del CEO di Mundfish

"Sì, introdurremo uno strato GDR più ampio in Atomic Heart 2, ma lo faremo alla maniera di Mundfish - integrandolo nel mondo e nell'esperienza di gioco, non sovrapponendolo solo per il gusto della complessità", ha detto Bragatuni. "Quando parliamo di "mondo vivente", intendiamo dire che vogliamo che l'ambientazione non sia solo uno sfondo, ma un sistema reattivo ed evolutivo. Ma non corriamo troppo: condivideremo ulteriori informazioni quando saremo pronti.

"Per quanto riguarda gli elementi GDR, puntiamo a una personalizzazione delle armi più profonda, alberi delle abilità e percorsi di progressione che permettano ai giocatori di modellare il proprio stile di gioco in modo molto più incisivo rispetto al passato."

"Quando parliamo di "attività varie", ci riferiamo a contenuti che premiano la curiosità: cose da fare tra una missione principale e l'altra. Ma sempre al servizio dell'esperienza centrale - non vogliamo trasformarlo in un open world pieno di checklist. Tutto conserverà comunque quel tono artigianale e surreale che i fan si aspettano."

Bragatuni ha parlato anche delle decisioni del giocatore, rivelando che avranno un impatto maggiore e potrebbero influenzare alcuni eventi e missioni. Inoltre, ha lasciato intendere che durante l'avventura potremmo essere accompagnati da dei compagni.

"Senza rivelare troppo, possiamo dire che Atomic Heart 2 offrirà ai giocatori più libertà di scelta rispetto al passato. Le decisioni avranno un peso, e le azioni potranno influenzare lo svolgimento di determinati eventi o missioni. Per quanto riguarda i compagni... è difficile parlarne senza fare spoiler. Diciamo solo che non sarete completamente soli."